"Anna anteeksi ettei sinusta tullutkaan äitiä" – Valokuvaaja ikuisti lapsettomien tarinoita

"Siinä oli vuosi, jonka aikana tajusin kuinka iso asia vaikka suvun jatkaminen on. Jäänkö minä tähän keskelle ainoaksi? Isä kuolee, enkä saakaan lasta?"

"Suru ei jalosta minua. Suru on vain sitä, että pidättää koko ajan itkua ja väsyttää sillä leukaperänsä." – Noora

"He lähtivät mukaan jokainen omasta tarpeestaan."

"Saatan itkeä Tiimarissa sen hyllyn kohdalla, jossa on kaikenlaista rekvisiittaa lasten syntymäpäiville, pillejä ja yllätyspusseja." – Kati

"Lapsettomuuden kokemuksessa on vaikeinta, ettei tiedä, koska se päättyy. Ensi vuonna? Viiden vuoden kuluttua? Ei koskaan? Me odotimme neljä vuotta." – Katri

Viiden vuoden aikana ehtii tapahtua paljon. Toivo ja suru aaltoilivat. Maria erosi miehestään, joka kertoi sittemmin löytäneensä tyttöystävän, joka oli raskaana. Oli alkaneita raskauksia, päättyneitä raskauksia.

Iloisiakin asioita tapahtui. Adoptioprosessit etenivät, uskallettiin antaa anteeksi. Katri huomasi olevansa raskaana jo aivan yhteisen kuvausmatkan alussa. Ensimmäisessä kuvassa raskausvatsan näkee siristelemällä, toisessa kuvassa hänen sylissään venkoilee jo pienokainen paksussa haalarissa.

Projektin alussa Ranta päätti, että kuvia otettaisiin viiden vuoden ajan. Siihen hän lopettaisi, tarinoille ei lähdettäisi hakemaan kliseistä lopetusta.

"Aloin kuvata päivänä jolloin kohtasimme, ja sille piti asettaa loppu. Aluksi se tuntui aika väkivaltaiselta. Voinko minä päättää viiden ihmisen tarinassa, että tähän me vedämme viivan?"

Myöhemmin kuvia katsellessaan Ranta huomasi tehneensä oikean valinnan. Kirjan julkaisunkin jälkeen elämät jatkuvat, tarinat etenevät. Lehtiartikkeleihin maalatut onnelliset loput eivät edes usein lohduta lapsettomuudesta kärsiviä, päinvastoin.

"Ihmisten puheissa elää paljon lapsettomuuteen liittyviä ihmetarinoita. Että pariskunta sai adoptiolapsen ja rentoutui niin, että heti tuli oma. Opin, että nämä tarinat eivät helpota."

Toisaalta Kaisa sai huomata odottavansa poikaa pian sen jälkeen kun he olivat palanneet adoptoimansa tyttären kanssa kotiin. Sillä vaikka elämä on epäreilua, se on joskus myös kuin ihmetarina.