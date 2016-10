Arabian Myrna – rakastettu inhokki ja kahvipöydän kuningatar

Pyysimme pari viikkoa sitten lukijoitamme lähettämään meille muistojaan kahvikupeista. Muutamassa päivässä sähköpostitse ja kirjeitse yhteydenottoja saapui liki 30.

Näistä lähes puolessa muisteltiin tavalla tai toisella Arabian Myrna-astiastoa (jonka kuva ohessa). Se ei ole toisaalta ihme, sillä Olga Osolin suunnittelema saksalaisella siirtokuvalla koristettu astiasto oli tuotannossa pientä taukoa lukuun ottamatta vuosina 1937–2005.

Lähes 70 vuodessa se on ehtinyt täyttää kotien kaapit, pohtii Arabian concept manager Irina Viippola.

"Suomalaisilla on siihen viha-rakkaussuhde. Se on rakastettu inhokki, joka herättää todella paljon tunteita sekä puolesta että vastaan."

"Kävimme 60-luvulla usein kylässä maalaistalossa, jossa mummoni ja isäni asuivat evakkoajan jälkeen. Talon väki oli vieraanvarainen ja ystävällinen. Juuri tässä samaisessa talossa sain ensimmäisen kerran juoda Myrna-kupista kahvia, kyllä se maistui hyvälle."

Eira Hyvönen

"Lapsuudenkodissani meillä oli käytössä Myrna-astiasto juhlatilaisuuksissa. Arkikäytössä oli Arabian edullisempia kahvikuppeja, joita isäni hankki säännöllisesti jouluksi kyläkaupasta. Keräilen nykyään kirpputoreilta ja antiikkimessuilta Myrna-sarjaa, koska se tuo rakkaat lapsuusmuistot mieleen."

Kaija Tiainen

"Rakkaimmat kahvikupit on ollut minulle ruskeakukkaiset ja kultareunaiset Arabian Myrna-sarjan kupit. Meillä on ollut siitä täydellinen kahviastiasto jonka olen saanut äidiltäni. - - Myrnat pestään meillä aina käsin varovasti ja niitä säilytetään vanhassa lasivitriinissä. Kauniista kahvikupeista on ilo juoda kahvia ja juhlapäivinä Myrna-astiasto on kahvipöydän kuningatar."

"Sari"

Vaikka Myrna olikin ylivoimaisesti muistelluin astiasto, kaksi muutakin mainittiin tarinoissa useammin kuin kerran: sinikuvioinen Maisema (kuva ohessa) ja Äidin kuppi.

"Äitienpäivä 1939 maaseudulla, jossa oli pieni osuusliikkeen sivumyymälä, Unhola nimeltään. Olin 4-vuotias pieni reipas tyttö ja halusin käydä ostamassa äitienpäivän lahjan. Meidän karjakko Esteri lähti kanssani lähikauppaan, jossa oli kaikkea tarpeellista. Ihastuin kauniiseen kukkakuvioiseen Äidin kuppiin, joka oli suuri, sillä äiti rakasti kahvia. Enpä muista joiko hän siitä koskaan, mutta ihailimme sitä usein kaapin hyllyllä muiden kuppien joukossa."

Anja Mäki

"Olin maaliskuusssa 1984 synnytyslaitoksella Porissa. Esikoispoikamme Juhani syntyi iltapäivällä. Olin hyvin väsynyt, enkä osannut odottaa ketään iltavierailulle. Minua odotti kuitenkin mieluisa yllätys.

Rakas tätini tuli onnittelukäynnille. Hänellä oli mukanaan kahvia termospullossa ja vanha Arabian Äidin kuppi. Ikinä ei kahvi ole ollut virkistävämpää. Oli mahtava tunne hörppiä kahvia tuoreena itinä tuosta Äidin kupista.

Salaa toivoin hänen jättävän tuon kupin minulle muistoksi, mutten tohtinut pyytää. Harmittaa etten pyytänyt myöhemminkään. Olisin sen varmaankin saanut, sillä hänellä itsellään ei ollut lapsia. Meille sisarusten lapsille hän oli toinen äiti.

Tämä on minulle rakas muisto ja toivoisin löytäväni samanlaisen äidin kupin."

Sirkka-Liisa Kiviniemi

"Kauneimmat varmaan on lapsena saadut pienet kupit, joissa on satuhahmot. Kirsikka-kuppi on kaunis arkenakin ja maisemakuppi, siinä on sitä jotakin."

Ritva Vainionpää

"Arabian Sininen Maisema-kuppeja kerään koska niihin liittyy hyviä muistoja kahvihetkistä ja kupit ovat kauniita."

"Kati"

Vuosien varrella koteihin on kertynyt monenlaisten kuppien kerrostumia – puhumattakaan siitä, että moni on innostunut tietoisesti keräämään useitakin erilaisia sarjoja.

"Kauan sitten kun olin pieni, siskoni sai lahjaksi Arabian Ali-sarjan kupin. Se oli hienoin mitä ikinä olin nähnyt! Vuonna 2009 sain oman Ali-kuppini, ja siitä keräily sitten alkoi. Ajatuksena oli pitäytyä arabian sinivalkoisissa kupeissa. Nyt vuonna 2016 ihania sinivalkoisia ja vähän sinnepäin olevia kuppeja on pitkälti yli sata erilaista. Loppua tälle taudille ei näy koska vielä vaan aina ilmaantuu uusia ja uusia toinen toistaan kauniimpia yksilöitä.

Satu Tikkanen

Monessa tarinassa toistui tähän tilanteeseen sopiva kattausidea.

"Naapurin vaimo täytti 50 vuotta niin kahvi tarjottiin asianmukaisesti kahvikupeista ja muusta serviisistä. Mutta mikä herätti vieraissa ihastusta: kaikki kupit oli eri paria! Eli hän oli kerännyt kirppareilta 50 paria erilaisia kuppeja."

Kirsti Rantanen

"Erilaisilla värikkäillä vanhoilla kupeilla katettu kahvipöytä tarjoaa silmäruokaa kahvivieraille ja kirvoittaa monta muistoa juojille."

Niina Nordqvist

Kaikkien kirjoittajien kesken arvottiin toimituksessa viisi kappaletta 13.10. ilmestynyttä kirjaa Arabian kahvikupit 1916–2016, jonka on laatinut keraamikko, taiteen maisteri ja tietokirjailija Helena Leppänen ja kustantanut WSOY.

Onnetar suosi seuraavia kirjoittajia: Irja Korva, Eeva-Liisa Ikäheimo, Niina Nordqvist, "Heini 81" ja Sirkka Liisa Mutanen.