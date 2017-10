Bloginpitäjä ja verkkokauppias uskoo kotimaisiin tuotteisiin

Reilu vuosi sitten laitilalainen Jarkko Knuutila istui tietokoneen ääressä. Jännitti.

Ensimmäinen blogikirjoitus oli valmis, mutta kynnys klikata teksti julkiseksi oli iso.

Siitä klikkauksesta alkoi uusi elämänvaihe. Samalla viikolla Knuutila lopetti työnsä autotehtaan talousosastolla. Työt oman verkkokaupan perustamiseksi käynnistyivät.

"Ensimmäisen blogitekstin jälkeen kynnys verkossa julkaisemiseen on aika paljon madaltunut. Kirjoituksia on tullut varmaan satoja."

Knuutilan mukaan blogin pitäminen on oma, kiinnostava taiteenlajinsa.

"Itsellä voi olla ajatus, jota on pyöritellyt mielessään pitkään, mutta se ei kiinnosta ketään muuta. Pitää pystyä kirjoittamaan sellaista, että lukija kokee sillä olevan arvoa."

Knuutilan blogin luetuimmat ja kommentoiduimmat kirjoitukset ovat olleet listoja Suomessa tuotteitaan valmistavista yrityksistä.

Knuutilalle listaukset olivat myös pohjatyötä oman verkkokaupan perustamista ajatellen.

Knuutilan perustama Maammekauppa myy kotimaassa valmistettuja tuotteita: vaatteita, kenkiä, astioita, leluja, kosmetiikkaa ja lemmikkieläinten tarvikkeita.

"Monen tuotteen kohdalla joutuu miettimään, mihin raja vedetään. Tietyt raaka-aineet tulevat väkisinkin ulkomailta", kauppias toteaa.

"Jos haluaa tehdä sataprosenttisesti Suomessa valmistetun tuotteen, täytyy tehdä kompromissi jossain muussa. Esimerkiksi hinnassa, joka on korkea."

Periaatteessa Knuutila on linjannut, että riittää, kun verkkokaupassa myytävällä tuotteella on Avainlippu-merkki. Merkki takaa, että tuotteen kotimaisuusaste on vähintään puolet.

"Mutta on kaupan valikoimista myös jätetty pois tuotteita, joilla Avainlippu-merkki on."

Toisaalta Knuutilalla on myynnissä tuotteita, joilta merkki puuttuu. Merkkihän ei ole pakollinen, vaan valmistaja voi hakea sitä tuotteelle tai palvelulle niin halutessaan.

Jos tuotteella ei ole ollut merkkiä, Knuutila on pyytänyt valmistajalta lupauksen, että tuotteen kotimaisuusaste on vähintään 60 prosenttia.

Knuutila pitää myös Suomessa suunniteltuja mutta ulkomailla valmistettuja tuotteita kokonaan ulkomaalaisia tuotteita parempina vaihtoehtoina – tuovathan nekin työpaikkoja Suomeen. Maammekaupan ajatukseen ne eivät kuitenkaan sovi.

"Kauppiaana haluan, että tuotteet ovat kiinnostavia, laadukkaita ja hyviä. Suomessa valmistetuista pystyy antamaan tiettyjä lupauksia."

Knuutila on ollut yrittäjä puolisen vuotta, ja verkkokauppa on ollut pystyssä heinäkuusta asti.

Yrittäjän arki on ollut muuten odotusten mukaista, mutta työn henkinen kuormittavuus on päässyt yllättämään.

"Yrittäjänä on jossain asiassa kiinni seitsemän päivää viikossa, ympäri vuorokauden. Se ei välttämättä ole kauhean mukavaa pitkän päälle", Knuutila toteaa.

Myös omat viat korostuvat, kun pähkäilee yrityksensä asioita päivät pitkät itsekseen. Ulkopuolisella työnantajalla apua saa tarvittaessa työkavereilta.

"Tässä aika karusti tulee esiin, mitä pystyy tekemään ja mitä ei pysty tekemään", Knuutila sanoo.

"Ja silloinkin, kun tietää, miten asiat pitäisi tehdä, miten vaikeaa ne onkaan toteuttaa!"

Knuutilan mukaan auttaisi paljon, kun löytäisi oikeat tyypit ympärilleen tekemään asiat, joita ei itse osaa.

"Kun pyörittelin ajatusta yrityksestä, tapasin pitkän linjan yritysneuvojan. Hän opetti laskukaavan: 2 + 2 = ½. Rahaa kuluu kaksi kertaa niin paljon kuin on alkujaan ajatellut, samoin aikaa. Tulot ovat vain puolet siitä mitä on ennalta ajatellut", Knuutila hymähtää.

Alkujaan Knuutila haaveili verkkokaupasta, jonka valikoimat ovat todella laajat.

Ostoskeskuksessa tai marketissa törmää paljon helpommin ulkomaiseen tuotteeseen kuin kotimaassa valmistettuun. Knuutilan mukaan olisi hienoa, että olisi yksi paikka, josta löytyisi kotimainen vaihtoehto jokaiselle tuontituotteelle.

"Onko oikein, että suomalaiset tuotteet myydään markkinoilla tai messuilla ja tuontituotteet päivittäistavarakaupassa?" Knuutila miettii.

Verkkokaupan alkuperäiseen toiminta-ajatukseen kuului, että enemmänkin tuotteita lähtisi asiakkaille suoraan valmistajien varastoilta. Käytännössä Knuutila on kuitenkin enimmäkseen tilannut tuotteita valmistajilta omaan varastoonsa, josta hän postittaa ne eteenpäin kuluttajille.

Vaikka realiteetit ovat tulleet vuoden aikana vastaan, valikoimien laajentaminen on työn alla.

"Sitä varten tarvitsisi saada erilaiset hartiat ja taustajoukot ympärille. Saman ajattelutavan pitäisi yhdistää."

Blogin pitäminen on olennainen osa Knuutilan bisnesideaa. Häntä kiinnostavat tarinat yritysten takana.

"Ajatus on ollut ja on edelleenkin, että blogissa pystyttäisiin kertomaan valmistajista tarinaa. Jopa niistä, joiden tuotteita ei koskaan tule meille myyntiin."

Knuutilan ajatus on, että kun tekee hyviä asioita toiselle, ne tulevat jossain vaiheessa takaisin.

Nopealla aikajänteellä mielenkiintoiset yritystarinat myös toisivat liikennettä kaupan verkkosivuille ja innostaisivat kävijöitä ostoksille.

Knuutilan firman tulevaisuus ratkaistaan kuitenkin lähikuukausina.

"Lähestyvä joulu on vedenjakaja. Silloin selviää, voiko tästä tulla jotain. Jouluun panostetaan: siihen mennessä myyntiin on tarkoitus saada mahdollisimman paljon tuotteita."

Kauppias on ideoinut lahjakortin, jolla pystyy ostamaan varmasti kotimaassa valmistetun tuotteen. Samaa lupausta useimmat muut verkkokaupat, joilla on myynnissä monien valmistajien tuotteita, eivät pysty antamaan.

Elääkö Knuutila itse niin kuin opettaa?

"Aika paljon yritän. Oma kuluttaminen on aika lailla sellaista, että ostetaan harvoin mutta ostetaan hyvää. Esimerkiksi vaatteeni yritän ostaa aika pitkälle niin, että ne ovat Suomessa valmistettuja."

Knuutila kertoo, että pitkäjänteinen käännytystyö on alkanut tuottaa tulosta myös kotona: vaimon hankinnat ovat kääntyneet suomalaispainotteisiksi.

"Eilen kävin hakemassa R-kioskilta paketin vaimolle. Sitä etsittiin aikansa, kunnes kauppias keksi, että se on varmaan niin iso, että se on eri paikassa. Paketissa oli lapselle tilatut, Suomessa valmistetut patjat ja petivaatteet."

Lue Knuutilan blogia tästä.