Tuntemattoman pellotko epärealistisia? Elokuvan ohjaaja ja tuottaja vastaavat kritiikkiin

Irjaliisa Sangi ihmetteli Maaseudun Tulevaisuuden mielipideosastolla uuden Tuntematon sotilas-elokuvan Rokan perheen viljapeltoa.

"Emme mitenkään tajua, että miten se Lyyti on sen tehnyt", hän kirjoitti.

Sangi pohti kirjoituksessaan, miten Lyyti on kyntänyt, karhinnut ja kylvänyt pellon samaan aikaan, kun hänen miehensä Antero on ollut rintamalla.

"Kukaan ei ole tullut ajatelleeksi, miten koomiselta tuo valtava ruispelto näyttää. Kyse on kuitenkin pientilasta, jota Lyyti hoitaa yksin."

Tuntemattoman sotilaan ohjaaja Aku Louhimies huomauttaa Maaseudun Tulevaisuudelle, että missään ei todeta Lyytin hoitavan peltoa yksin. Louhimiehen mukaan on mahdollista, että kyseessä on yhteispelto.

Louhimiehen mukaan suurin ongelma kuvauspaikkojen etsinnässä oli se, että suurin osa Suomen pelloista on salaojitettu. Perinteistä 1940-luvun asussa olevaa maalaismaisemaa onkin siksi ollut hänen mukaansa hyvin vaikea löytää.

Toisaalta myös Suomen metsistä suurin osa oli sellaisia, etteivät ne soveltuneet ohjaajan mukaan elokuvan tekemiseen.

Elokuvan tuottaja Miia Haavisto kertoo Maaseudun Tulevaisuudelle, että kuvauspaikkojen valintaan vaikuttavat useat seikat. Elokuvajärjestäjä etsii käsikirjoituksen pohjalta eri vaihtoehtoja kuvauspaikoiksi eri kohtauksiin. Haaviston mukaan ohjaaja, kuvaaja ja usein myös lavastaja ovat keskeisessä asemassa, kun kuvauspaikat lopullisesti valitaan.

"Kuvauspaikkojen on oltava sellaisia, että ne tukevat elokuvan käsikirjoitusta ja ovat elokuvan taiteellisen ydintyöryhmän näkemyksen mukaisia. Lisäksi hyvä kuvauspaikka on sellainen, että sinne on järkevät kulkuyhteydet elokuvan pääkuvauspaikoilta", Haavisto kertoo.

Haavisto on vahvasti sitä mieltä, että kun tosiasiat ovat hyvin tiedossa, niin viisas ja näkemyksellinen ohjaaja voi ja hänen kannattaakin ottaa vapauksia, jotta lopputulos olisi kokonaisuuden eli itse elokuvan kannalta mahdollisimman hyvä.

"Mielestäni kyseinen kohtaus pellolla on kaunis ja koskettava ja se tukee kyseistä jaksoa elokuvan tarinassa hienosti", Tuntemattoman sotilaan tuottaja sanoo.

