Mitä ihmettä? "Pääministeri" käskee viihdeohjelmassa ministeriä tappamaan Maaseudun Tulevaisuuden toimittajan

MTV:llä viikonloppuna esitetyn viihdeohjelma Pelimiehen sketsissä pääministeri Juha Sipilää näyttelevä Joonas Nordman käskee elinkeinoministeri Mika Lintilää tappamaan koko Ylen politiikan toimituksen, Iltalehden Tommi Parkkosen sekä jonkun Maaseudun Tulevaisuuden toimittajan. Sketsissä MT:n toimittajan tappamista perustellaan, sillä näin MT olisi jatkossakin hallituksen puolella.

Näyttelijä Joonas Nordman, miksi MT:n toimittaja pitää tuossa sketsissä "tappaa"?

"Vaikka te olettekin pääministerille ja hänen puolueelleen uskollisia, kovan johtajan pitää näyttää voimaansa myös omiensa piirissä. Se on sellainen ennaltaehkäisevä juttu, että Maaseudun Tulevaisuus pysyy jatkossakin keskustan puolella "

Sketsissä todetaan, että Maaseudun Tulevaisuus on hallituksen puolella. Meillähän oli juuri uutinen, jonka mukaan Juha Sipilän hallitus on ollut aiempia tylympi maaseutua kohtaan. Menikö tämä nyt ihan putkeen?

"Sipilähän ehkä onkin enemmän urbaani ihminen monissa linjauksissaan, eikä hän edusta sillä tavalla perinteistä alkiolaista maaseudun miestä kuin vaikkapa Seppo Kääriäinen ja Mauri Pekkarinen. Sipilähän on oikeistolaisempi kuin keskusta. Ehkä kysymys onkin siinä, kuinka keskustalainen Juha Sipilä todella on. Varmasti meidän sketsimme Sipilä on huolissaan siitä, että tyytymättömyys maaseudulla on kasvanut. Ehkä hän nyt sitten kokee, että jonkinlaisiin toimenpiteisiin pitää ryhtyä, jotta tällaisia juttuja ei saa julkaista. "

Oletteko saaneet tästä sketsistä palautetta?

"En ole saanut ainakaan itse. Muutenkin palautetta tulee harvakseltaan. Sekin on ollut poikkeuksetta positiivista. Tämä kertoo valistuneesta katsojakunnasta ja siitä, että ihmiset ottavat asiat huumorilla. Huumori saa mielestäni olla rajuakin, kunhan kaikki ymmärtävät sen vitsiksi. Tässä sketsissä halusimme osoittaa, mikä on Juha Sipilän suhde mediaan tai hänen asemaansa keskustassa. "

Pelimiehen jakson pääset katsomaan tästä.