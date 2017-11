Lavasta vanha kuva uudestaan! MT kerää 100-vuotiaan Suomen kunniaksi kuvia maaseudulta ennen ja nyt

Onko pöytälaatikossasi vanhoja mustavalkokuvia maaseudulta? Isoäitisi pitelemässä vasikkaa, setäsi poseeraamassa uuden traktorinsa kanssa tai sinä vanhempiesi kanssa perhepotretissa?

Lavasta sama tilanne uudestaan ja näytä, miltä sama paikka ja tilanne näyttää vuonna 2017! Onko peltomaisema muuttunut, kyyttö vaihtunut ayrshireen tai tuolloinen rakennus kokenut muodonmuutoksen? Ehkä voitte asettua pirtin pöydän ääreen samoihin asentoihin kuin 50 vuotta sitten?

MT kerää kuvapareja maaseudulta Suomen 100-vuotisjuhlalehteä varten.

Yhteinen tekijä voi olla esimerkiksi kuvissa olijoiden asento tai taustalla oleva maisema, tärkeintä on että kuvissa on jotakin yhteistä.

Esimerkkikuvaparin mustavalkokuvassa poseeraavat Antero ja Seija Iso-Markku sekä lapset Matti ja Satu.

Takana oleva navetta on muutaman vuoden vanha. Tuolloin lypsäviä oli kuusi ja peltoa 12 hehtaaria.

Uudempi kuva on otettu 4.11.2017. Antero Iso-Markku kuoli vuonna 2009. Pellot on vuokrattu naapurille ja navetta on tyhjillään.

Osallistu haasteeseen ja lähetä kuvat TÄÄLTÄ. Liitä mukaan tieto siitä, keitä kuvissa on ja mistä ja milloin ne on otettu.

Olisi myös mukava kuulla, millainen tilanne oli vanhan kuvan aikaan ja millainen se on nyt. Voit esimerkiksi kertoa taustatietoja tilasta tai kuvassa näkyvistä henkilöistä.

Osallistumisaikaa on 23.11.2017 saakka.

Osallistujien kesken arvotaan kirjapalkintoja.