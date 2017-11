Fiftarikaupan vaateyrittäjä maaseutukunnasta: "Olen yrittänyt, onnistunut ja epäonnistunut"

Vaalea kiharapilvi vain heilahtaa ja iloinen nauru tarttuu. Somerolainen Anita Hallapelto lähtee kaikkeen mukaan täydellä sydämellä ja kaasu pohjassa.

"Minä olen yrittänyt paljon. Olen onnistunut ja epäonnistunut. Koskaan en ole luovuttanut."

Hallapelto tunnustaa, että jotkut epäonnistumiset ovat kipeitä.

"Halusin aikoinaan ostaa ison firman, Homenet Oy:n, jolla oli 500 jälleenmyyjää."

Kyseessä oli tekstiilialan yritys, jolla oli omaa tuotantoa ja sitä kautta työntekijöitä.

"Se ei sitten mennyt ihan kuin Strömsössä. Opin, että minä en ole kenenkään ihmisen pomo. Olen yksin tekijä. Siitä jäi paljon velkaa, mutta myös paljon oppia."

Nyt Hallapelto toimii Muotiputiikki Helmen yrittäjänä Someron keskustassa. Hallapelto on valittu Someron vuoden yrittäjäksi ja Vuoden somerolaiseksi. Kaikki on hyvin.

"Vastoinkäymiset kasvattavat ihmistä. Samalla kehittyy myös jonkinnäköinen viisaus."

Siitä syntyikin sitten vuosi sitten ajatus. Anita Hallapelto halusi tehdä hyvää.

"Olen itse saanut elämältä paljon hyvää, joten haluan sitä jakaa muillekin. Olen muun muassa järjestänyt neljälle kehitysvammaiselle tytölle prinsessapäivän. Se oli itsellenikin ihanaa ja sydämen asia."

"Luin viime vuoden joulukuussa sitten eräänä iltana Facebookista vähävaraisista lapsista ja perheistä, joilla ei ollut varaa edes hygieniatuotteisiin. Tuntui niin pahalta. Päätin tehdä jotain."

Hallapelto polkaisi pystyyn hyväntekeväisyyskeräyksen, jolla kerättiin rahaa ja avustuksia vähävaraisille ja vaikeassa tilanteessa oleville somerolaisille perheille. Apu järjestettiin perille lyhentämättömänä Someron sosiaalitoimiston, seurakunnan ja Mannerheimin lastensuojeluliiton kautta.

Nälkä kasvoi syödessä. Tänä vuonna idea lähti sitten isosti kasvamaan. Syntyi hyväntekeväisyyskampanja Laitalainen joulu.

"Soitin Juha Wiskarille Someron Rotaryyn ja kysyin mielipidettä ajatuksesta. Hän kannusti minua. Otin yhteyttä Someron yrittäjiin, yrittäjänaisiin, Someron sydänyhdistykseen, hyväntekeväisyysjärjestöihin, Someron kaupunkiin ja kaikki lähtivät mukaan. Laitalaisesta joulusta on tulossa isompi kuin kukaan meistä osasi kuvitellakaan."

Somerolla on asukkaita himpun päälle 9000. Kunnan yrityksistä on nyt mukana 63 ja yksityishenkilöitäkin yli 120. Marraskuun puoliväliin mennessä rahaa on kerätty yli 20 000 euroa. Lisää on tulossa.

Joulukuun alussa Somerolla järjestetään esimerkiksi hyväntekeväisyyshuutokauppa, jossa myydään 24 paikallisen taiteilijan lahjoittamia töitä huutokaupalla.

"Todistamme, että pienessä kunnassa puhalletaan yhteen hiileen. Tästä on tullut jo suuri ilmiö. Tätä tehdään isolla porukalla yhdessä. Kaikki me haluamme auttaa oman yhteisömme vaikeassa tilanteessa olevia."

Hallapelto puhuu syrjäytyneistä ja syrjäytymisen riskistä. Sellaisista tosiasioista, jotka voivat osua kenen tahansa kohdalle.

"Moni avun tarvitsija ei edes välttämättä tiedä, mistä kaikkialta voi hakea apua. Moni myös ei ehkä halua tai pysty tunnustamaan tarvitsevansa apua."

Kun rahat lopuksi jaetaan, apu päätyy kohteilleen sosiaalitoimiston, MLL:n ja seurakunnan kautta. Auttajat eivät koskaan saa tietää kenelle raha ja tavarat ovat menneet. Projektin suojelijana on Johannes Koroma puolisoineen.

"Sen tiedämme ja lupaamme, että apu menee perille. Lyhentämättömänä. Perheille annetaan esimerkiksi paljon ruokalahjakortteja."

Turussa 50 vuotta sitten syntynyt Anita Hallapelto päätyi Somerolle sydämensä perässä.

"Se klassinen tarina. Rakastuin maanviljelijään ja muutin tilalle. Meillä oli pikku sikala, kanala ja 50 hehtaaria peltoa."

Tilan kaikki työt tulivat tutuiksi.

"Minä päädyin porsittamaan emakkoja, koska käteni oli kapeampi kuin miehen. Se oli elämänmakuista hommaa."

Hallapelto perusti maatilan sivuelinkeinoksi alusvaatteiden maahantuontiyrityksen 25-vuotiaana. Tuotteita myytiin kotikutsuilla.

"Siitä tuli tosi iso juttu. Ihmiset ottivat yhteyttä ympäri Suomen ja yhtäkkiä minulla oli kotikutsumyyjiä joka puolella maata."

Kymmenen vuotta sitten elämä kuitenkin sai uuden suunnan.

"Tuli ero."

Silloin juuri nelikymppinen nainen mietti elämälleen suuntaa. Yhtenä viikonloppuna hän päätyi lähtemään lavatansseihin elämänsä ensimmäisen kerran Someron Esakalliolle kuuntelemaan Yölintua.

Se oli menoa. Tanssi jäi sydämeen.

"Jostain sain päähäni, että haluan tyllihameen hameenhelmani alle. Se antoi itsetunnolleni uskomattoman buustin. Koin jonkinlaisen herätyksen ja jäin aivan nalkkiin. Lavatansseissa oli ihanaa! Siitä se sitten lähti. Helmen tarina."

Muotiputiikki Helmi on itsessään pieni maailma. Vaateliike, joka on erikoistunut 50-luvun tyylisiin vaatteisiin. Leveisiin helmoihin, kapeisiin vyötäröihin, peppua kauniisti korostaviin kynähameisiiin ja korkeisiin korkoihin.

"Tärkeää on tuntea itsensä kauniiksi. Vaatteiden, asusteiden ja kenkien lisäksi tarjoan silloin tällöin meikkauksia, kuvauksia ja stailauksia yhteistyökumppaneiden kanssa."

Asiakkaat saapuvat Helmeen ympäri maata. Suurin asiakasryhmä ovat lavatanssiharrastajat. Oma erikoisuutensa ovat lavatähdet, joista moni käy hankkimassa esiintymisasuja Hallapellon rekeistä.

"Saija Tuupanen on mun ykkösasiakkaani ja ystävä. Suvi Karjula on myös rakas ystäväni. Täällä käyvät myös Heidi Pakarinen, Sari koivikko, Marita Taavitsainen ja Seireenit."

Myös miehet ovat löytäneet Helmen.

"Oli ihana hetki, kun Pate Mustajärvi tuli ostamaan täältä miesten paitoja."

Hallapelto korostaa, ettei kyse ole pelkästään fiftarityylistä tai pin upista. Hallapellon ideasta Somerolla on järjestetty jo kolmena vuotena Nostalgiaviikko, jolloin koko kaupunki siirtyy 50-luvulle.

"Järkkäsin myös Miss Kurvikas-kisan yhdessä Pinups Unitedin kanssa, jossa kokovaatimus on 2XL. Haluan nostaa plus-kokoiset naiset framille. Kaikilla on oikeus olla kauniita. Oikealla leikkauksella vaatteessa korostetaan kurveja ja löydetään vyötärö sekä parannetaan ryhtiä."

Yrittäjältä on kyselty miksei hän muuta putiikkinsa kanssa Helsinkiin.

"Minä en lähde Somerolta mihinkään. Somero on minulle rakas paikka elää ja yrittää. Sijainti ei tässä ole niin tärkeä."

Ihminen tarvitsee unelmia. Anita Hallapelto tietää sen.

"Unelmien ei koskaan tarvitse täyttyä heti. Jotain kuitenkin pitää voida toteuttaa elämässä. Kaikki ei voi olla saavuttamatonta."

Hallapellon yksi oma unelma on juuri toteutunut.

"Olen viisi vuotta haaveillut omasta jenkkiautosta. Nyt minulla on pinkki Cadillac nimeltä Lyydia. Se tuli vähän kalliiksi, kun piti ostaa sille talli ja talo. Olen nyt Someron osuuspankin kanssa naimisissa", nauraa Anita Hallapelto.