Koko perheen näytelmät elävöittävät Ylihärmän nuorisoseuran toimintaa

Ylihärmän nuorisoseuralla riittää vilskettä ja elämää.

Vuosittain rullaavat koko perheen näytelmät vetävät paikan päälle kymmeniä ihmisiä, jotka sitoutuvat yhteisen projektin läpivientiin.

Osa löytää itsensä lavalta, kun taas toiset viihtyvät mieluummin muissa tehtävissä vaikkapa lavastuksessa, puvustuksessa tai lipunmyynnissä.

Aktivoituminen on lähtenyt ihmisistä itsestään, sillä vielä vuosikymmen sitten Ylihärmän nuorisoseuran toiminta oli uinuvaa.

"Pohdimme silloin johtokunnassa, että miten toimintaan saataisiin uusia ihmisiä ja nuorisoseuralle elämää", ohjaaja ja nuorisoseura-aktiivi Maaria Koivula-Talkkari kertoo.

"Syntyi ajatus koko perheen näytelmistä. 2007 polkaistiin käyntiin ensimmäinen näytelmäprojekti Prinsessa Ruusunen, johon lähtikin heti mukaan hyvin paikkakuntalaisia", hän muistelee.

Näytelmäkonsepti on pitänyt pintansa ja kehittynyt vuosien saatossa. Ylihärmän nuorisoseuran lavalla on esitetty elokuisin vuodesta 2007 alkaen koko perheen näytelmiä, poikkeuksena vain välivuosi 2013.

"Näytelmien luonne ja mittakaava on vaihdellut. Ihmemaa Ozissa oli vuonna 2012 ensi kerran isommassa mittakaavassa musikaalin elementtejä. Kaksi vuotta myöhemmin Iltasadussa näytelmään yhdistettiin poikkitaiteellisesti elokuvaa", ohjaaja avaa.

Kymmenen vuoden aikana näytelmäprojekteissa on ollut mukana satoja ihmisiä.

Ensimmäiset näytelmät pyörivät lähinnä ylihärmäläisvoimin, mutta nykyään mukana on ihmisiä eri puolilta maakuntaa.

Viime vuosina näytelmillä on ollut yhteensä yli tuhat katsojaa vuosittain.

Näytelmien tuotantotyöryhmä on jaettu vastuualueisiin koskien näytelmien ohjaamista, tuotantoa, puvustusta, lavastusta, valaistusta sekä musiikkia ja ääntä.

"Erityisesti puvustus, lavastus ja ääni- sekä musiikkipuoli ovat menneet huikeasti eteenpäin", nuorisoseura-aktiivi Kati Luoma kehuu.

Myös nuorisoseurantaloa on remontoitu sisältä ja ulkoa.

Rakennuksen sisäpinnat on uusittu, lämmitysratkaisu on vaihdettu maalämpöön ja vessat ja keittiö on remontoitu.

"Ensimmäisen näytelmän harjoituksista muistan sen, kun hiiret juoksivat välikatossa. Kun toiminta on aktivoitunut, on myös kiinteistö paremmassa kunnossa ja täällä on viihtyisää", Ylihärmän nuorisoseuran puheenjohtaja Hanna Keskinen sanoo.

Ylihärmän nuorisoseuran johtokunta valitsee seuraavan kesän näytelmän loppuvuodesta kokouksessaan.

Näytelmäharjoitukset alkavat keväällä ja kiihtyvät kesällä.

"Näytelmään valmistautuminen on intensiivinen projekti, joka sitoo paljon ihmisten aikaa. Onhan tässä ajankäytölliset haasteensa, kun monet ovat perheellisiä", ohjaaja Koivula-Talkkari pohtii.

"Nuorisoseuratoiminta on kuitenkin todella palkitsevaa. Toimintamme on avointa kaikille ja jokainen hyväksytään mukaan sellaisena kuin on", hän painottaa.

Koko perheen teatteriesitykset ovat sosiaalisia tapahtumia, mutta näytelmissä on myös taiteellista kunnianhimoa.

"Ylihärmän nuorisoseura kokoaa yhteen monenlaisia ihmisiä, joilla kaikilla on erilaista osaamista."

Näytelmiin musiikkikappaleita tehnyt Jyrki Talvitie kokee kehittyneensä nuorisoseuratoiminnan myötä säveltäjänä.

"Teen musiikkia syntikoilla ja tietokoneella. Musiikillinen osaamiseni on kehittynyt paljon, kun olen saanut selkeitä projekteja, joihin panostaa."

Ylihärmän nuorisoseuran lavalla esitetään lisäksi kamariteatterin pyörittämiä aikuisten näytelmiä.

Nuorisoseuralla järjestetään myös häitä, ristiäisiä ja muita juhlia sekä bändi-iltoja ja musiikkitapahtumia.

Koivula-Talkkari kokee, että nuorisoseuratoiminta Ylihärmässä on juuri sitä mitä sen kuuluukin olla.

"Elinikäinen oppiminen, ihmisenä kasvaminen ja yhdessä tekeminen toteutuvat kokonaisvaltaisesti täällä maaseudulla."