Valo on suunnittelijalle intohimo: ”Onnistumisen kokemukset kasvattivat kiinnostustani valoon ja valaisinsuunnitteluun"

Betonilaattaan kiinnitetty puuvarsi, jonka päässä metallista muotoiltu varjostin. Sellainen on muotoilija Timo Niskasen suunnittelema Filly-valaisin.

Vähän kuin keppihevonen, muistelee Niskanen ajatelleensa suunnittelemastaan valaisimesta. Tämä ajatus sai hänet muotoilemaan varjostinta vielä vähän uudelleen. Hän lisäsi niihin korvat – hevosen korvat.

Niskanen on valaisimiin erikoistunut muotoilija. Hän innostui valosta ja valaisimien suunnittelusta opiskeluaikanaan, ensin Joensuun ammattikorkeakoulussa ja sen jälkeen Taideteollisessa korkeakoulussa.

Ensimmäiset valaisimensa hän suunnitteli jo opintojensa aikana.

”Onnistumisen kokemukset kasvattivat kiinnostustani valoon ja valaisinsuunnitteluun entisestään”, hän kertoo.

Valmistuttuaan Niskanen toimi puolipäiväisenä yläkoulun teknisten töiden opettajana. Päivätyön ohessa hän kiersi suunnittelemansa valaisimet kainalossaan messuja ja valaisinvalmistajia eri puolilla maailmaa.

Sitkeys ei kuitenkaan tuottanut toivottua tulosta: sopivia valmistajia ei löytynyt.

Niinpä hän perusti intohimonsa ympärille oman muotoiluyrityksensä, Himmeen, vuonna 2014. Alussa Himmeen valikoimaan kuului kolme valaisintuoteperhettä, joista on useita koko- ja muotovaihtoehtoja. Nyt määrä on kasvanut neljään.

Kolme ensimmäistä vuotta hän piti opettajan työn toisena tukijalkanaan, mutta nyt hän on jo pystynyt omistautumaan kokonaan yritykselleen.

Mainetta ja näkyvyyttä on vuosien varrella kertynyt – jopa niin, että hänen uusin Loop-valaisimensa on päässyt New Yorkin Modernin taiteen museon MoMan myymälän valikoimaan.

Valaisimissa Niskasta kiehtoo sen suunnittelijalle antama vapaus.

”Esimerkiksi tuolissa käyttötarkoitus rajoittaa paljon sen muotoa. Sen sijaan valaisimen muoto voi olla melkein mitä tahansa arkisesta käyttöesineestä pieneen taideteokseen asti.”

Tärkeintä on, että valaisin ei häikäise. ”Se on ­suurin virhe, jonka suunnittelija voi valaisimeensa suunnitella.”

Niskanen nauttii vapaudesta myös materiaalivalinnoissaan. Hän käyttää valaisimissaan niin lasia, puuta, betonia kuin metalliakin.

”Materiaalien yhdistely luo kokonaisuudesta mielenkiintoisen. Lasi hajottaa valon kauniisti, puu on materiaalina lämmin ja metalli kova.”

Valaisinten osat Niskanen teettää alihankintana. Puuosia valmistaa alihankintana kaksi ja metalliosia neljä suomalaisyritystä. Lasiosat tulevat Puolasta ja betoniosat Virosta.

Yrityksen pyörittämisestä ja muun muassa tuotteiden kokoamisesta Niskanen vastaa itse yhdessä avopuolisonsa Hanna Vallin kanssa.

Lue lisää:

Valo on Suomelle 350 miljoonan euron bisnes

Suomalainen valaisinsuunnittelu kukoisti 1970-luvulle – sen jälkeen menestystarina sai nolon lopun