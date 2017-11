Kimalteleva postimerkki hurmasi asiantuntijat – Jääkide on maailman toiseksi paras

Suomalaisten suunnittelema Jääkide-postimerkki on valittu maailman toiseksi parhaaksi espanjalaisessa NexoFil: The World's Best Stamp 2016 –kilpailussa.

Kansainvälinen asiantuntijaraati palkitsi postimerkin myös painotekniikkasarjassa. Kimaltava kide välkkyy painotekniikan ansiosta valossa aivan kuten aidot jääkiteet.

Jääkiteen ovat suunnitelleet Ari Lakaniemi ja Susannan Rumpu.Postimerkki perustuu Pekka Honkakosken valokuvaan aidosta kuusisakaraisesta jääkiteestä.

Posti julkaisi palkitun postimerkin viime vuoden tammikuussa.