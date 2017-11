Pelastusala: Kodeissa liian vähän palovaroittimia

Suomen kodeissa on liian vähän palovaroittimia, arvostelee Pelastusalan keskusjärjestö SPEK. Ongelmana on lisäksi se, että katoissakaan olevat palovaroittimet eivät välttämättä toimi.

Vain runsaassa kolmasosassa asunnoista, joihin on jouduttu sammutustehtäviin, on ollut toimiva palovaroitin. Kyselyissä sen sijaan jopa yli 95 prosenttia suomalaisista väittää, että kotona on riittävä määrä toimivia palovaroittimia.

Jos asunnossa on paristokäyttöiset palovaroittimet, niiden toimivuudesta vastaa asukas. Sähköverkkoon kytkettyjen varoitinten kunnosta vastaa yhtiömuotoisessa asumisessa taloyhtiö, pariston testaamista lukuun ottamatta. Omakotitaloissa sähköverkkoon kytketyistä varoittimista vastaa omistaja.

Palovaroitin pitäisi uusia kerran 5–10 vuodessa.