Keppihevoset lahjaksi Britannian pikkukuninkaallisille

Cambridgen herttua, prinssi William, vastaanotti kaksi käsintehtyä keppihevosta Suomen vierailullaan. Ne ojennettiin herttualle Slush-tapahtuman yhteydessä, hänen käydessään Suomen messupisteellä.

Prinssi Georgen keppihevonen on nimetty Smokeyksi, hänen isänsä, Cambridgen herttuan, ensimmäisen ponin mukaan. Smokey on harmaanruskea poni, jolla on harmaa harja ja tummanruskeat suitset. Prinsessa Charlotten hevonen, Snowflake, on vaalea suomenhevonen, jolla on vaalea harja. Sen suitset ovat viininpunaiset.

Keppihevoset on suunnitellut ja valmistanut suomalainen keppihevosharrastaja Alisa Aarniomäki, joka nousi suuren yleisön tietoisuuteen keppihevosharrastuksesta kertovassa dokumenttielokuvassa Hobbyhorse Revolution.

Keppihevosharrastus on viime vuosina noussut suursuosioon Suomessa. Harrastajat valmistavat ja myyvät keppihevosia sekä ottavat mittaa toisistaan myös kilpailuissa, joita ovat inspiroineet oikeilla hevosilla harrastettavat lajit, kuten koulu- ja esteratsastus. Harrastajia arvioidaan olevan jo yli 10 000 pelkästään Suomessa.

Suomen virallinen maakuvasivusto ThisisFINLAND lanseeraa huomenna kansainvälisen kampanjan, jonka tavoitteena on edistää keppihevosharrastuksen maailmanvalloitusta. Kampanjaan kuuluu keppihevosharrastuksen aloittamista helpottava monikielinen työkalupakki sekä limited edition eli rajoitetun erän vaatemallisto, joka on saanut inspiraationsa keppihevosista.

"Cambridgen herttua ja hänen perheensä ovat tunnetusti hevosihmisiä. Koska keppihevoset ovat valtava ilmiö Suomessa, mikä sen parempi lahja prinssi Georgelle ja prinsessa Charlottelle kuin suomalainen keppihevonen", sanoo ulkoministeriön maakuvayksikön päällikkö Petra Theman.