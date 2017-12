Tiesitkö, että viittomakieliä on satoja? – Suomenruotsi on uhanalainen viittomakieli

Jokaisessa maassa on yksi tai useampi viittoma­kieli. Yhteensä viittomakieliä on maailmassa satoja.

Suomen kansalliset viittomakielet ovat suomalainen ja suomenruotsalainen viittomakieli, joka on Unescon kriteereiden mukaan vakavasti uhanalainen. Suomalaista viittomakieltä käyttäviä kuuroja on yli 3 000. Heidän lisäkseen viittomakieltä osaavia omaisia, työntekijöitä ja huono­kuuloisia on noin 9 000 henkeä.

1960–1970-lukujen vaihteessa pohjois­maisia viittomakieliä yritettiin yhtenäistää heikoin tuloksin. Maailmalla on käytössä myös puhuttuun esperantoon verrattavissa oleva yleisviittoma­kieli gestuno, joka ei kuitenkaan ole käytössä kovin yleisesti.

Koko Suomi viittoo Maamme-laulun 2.12. klo 13 Helsingin Tuomiokirkon portailla. Ohjeet löytyvät täältä. Tapahtumaa voi seurata Yle Areenasta.