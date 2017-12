Presidentti Tarja Halonen muistuttaa, ettei välivaaleja ole: "Kaikki vaalit ovat tärkeitä"

Kun presidenttiehdokkaat hikoilevat television vaalipaneeleissa, entinen presidentti seuraa keskusteluja televisioruudun takaa kotisohvalla.

"Ai miltäkö tuntuu? Sanon ihan rehellisesti. Helpottuneelta. Minä olen kaksi kertaa ollut mukana ja aina se on hermoja raastavaa", paljastaa Tarja Halonen.

Vaikka yhden ehdokkaan suosio muihin verrattuna on tällä hetkellä huomattava, Halonen toivoo median ottavan vaalit tosissaan.

"Kaikki vaalit ovat tärkeitä. Välivaaleja ei ole. Nyt on presidentin vaalit, ja vaalikeskustelu on tärkeää demokratialle. Sillä on pitkälle johtavia seurauksia."

Tarja Halonen ei halua asettua yksinomaan yhden ehdokkaan tukijaksi, mutta:

"No onhan minulla tietysti vanha tausta. Tiedän ketkä minua tukivat aikanaan presidentiksi, ja tietenkin symppaan aina naisia."

Vaikka Halonen on kiireinen kansainvälisten tehtäviensä kanssa, hän seuraa aktiivisesti myös kotimaan politiikkaa. Soten lopputulos huolettaa entistä presidenttiä.

"Yritysmaailman periaatteilla yksityistämisen kanssa kannattaa olla tosi varovainen. Terveyspalvelut ja koulut ovat sitä yhteiskunnan pääomaa, jotka pitää taata kaikille. Jos sote menee pieleen, sillä pilataan markkina. Jälkeenpäin sitä on vaikea korjata."

Suomen pinta-ala ja etäisyydet tuovat omat haasteensa tasapuolisen järjestelmän kehittämiseen. Halonen kertoo kuuluvansa maakuntauudistuksia mietittäessä niihin, joiden mielestä enempi on parempi.

"Minä kuulun niihin, joiden mielestä olisi voitu aikoinaan lisätä pari maakuntaa ja lääniä. Oltaisiin voitu päästä vähemmällä, jos tunnustettaisiin alueiden erilaisuutta enemmän. Tämähän on toki nykyään vääräoppista ajattelua, mutta minä ajattelen niin."