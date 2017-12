Sukupolvi vaihtuu, traktorin väri pysyy – Tunnelmalliset kuvaparit kertovat maaseudusta ennen ja nyt

Pääosa tilan rakennuksista on vielä olemassa ja talon pihapiiri on pysynyt lähes muuttumattomana, joten melko keskeinen osa nykyisen isäntäparin elämää on vanhojen rakennusten kunnostaminen.

”Isäni Leo Saarinen äestää samaa peltoa 1955 keväällä Fordson Majorilla, mitä minä olen äestämässä vuonna 2015 Valtralla”, kertoo Timo Saarinen. Kuvassa Saarisen isä on juuri kotiutunut työmatkaltaan Keski-Euroopasta. Hän haki uutta laivaa Hollannista Rottedamin telakalta. Samalla reissulla on käyty myös Pariisissa, koska peltoa äestetään baskeri päässä.

”Kuvien ottamisen välissä on tapahtunut paljon. Pellot on salaojitettu ja isäni kuvassa hänen takanaan näkyy puita. Samaiseen peltosaarekkeeseen on rakennettu viljankuivaamo 1990-luvulla. Traktoreiden väri on kuitenkin pysynyt samana!”