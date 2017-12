Suomen tarina Eugen Schaumanin verisestä paidasta Timo Soinin perussuomalaispinssiin

Kansallismuseon Suomen Tarina -näyttely kertoo satavuotiaan Suomen tarinan draaman keinoin. Vaikka tarina on haluttu kertoa muutenkin kuin esineiden kautta, kiinnostavia esineitäkin löytyy.

Tuoreimpia esineitä ovat Timo Soinin kesäkuussa takistaan irrottama perussuomalaisten pinssi ja keskosille virkatut turvalonkerot. Vanhimpia ovat itsenäisyyden lähtölaukauksista kertovat kenraalikuvernööri Nikolai Bobrikovin ampuneen Eugen Schaumanin verinen paita ja kolikko, johon hän oli harjoitellut ampumista.

Näyttelyn pääkäsikirjoittaja on historioitsija, dosentti Teemu Keskisarja. Työryhmässä, joka on rakentanut käsikirjoituksen pohjalta tarinan, on elokuvaohjaaja Juho Kuosmanen.

Hän kertoo pyrkineensä siihen, että kävijä siirtyy kuin elokuvan kohtauksesta toiseen kulkiessaan näyttelyn huoneesta seuraavaan. Tunnetilat eri huoneissa ovat hyvin erilaisia. "Alun toiveikkaasta startista tulee voimakas käänne sisällissotaan", Kuosmanen antaa esimerkin.

Hän toivoo, että kävijälle jää näyttelystä mieleen kysymys siitä, mikä on meidän vastuumme tässä ajassa. "Maailma on rakentunut ihmisten mielialojen liikkeiden mukaan hyvässä ja pahassa. "Asiat eivät ole vain tapahtuneet, vaan niitä on määrätietoisesti ratkottu haluttuun suuntaan", Kuosmanen muistuttaa.

Suomen tarina -näyttely aukeaa itsenäisyyspäivänä 6.12.2017. Kansallismuseo on itsenäisyyspäivänä auki klo 11-16, ja näyttelyihin on silloin vapaa pääsy.