Tänään liputetaan Sibeliuksen ja suomalaisen musiikin kunniaksi

Tänään liputetaan Jean Sibeliuksen päivän eli suomalaisen musiikin päivän kunniaksi. Joulukuun 8. päivä on Sibeliuksen syntymäpäivä.

Sibelius on kansainvälisesti tunnetuin suomalaissäveltäjä. Tällä viikolla Sibelius on ollut erityisen läsnä suomalaisten elämässä Suomen satavuotisjuhlan vuoksi, sillä säveltäjän teoksesta Finlandia on esitetty useita erilaisia versioita.

Hämeenlinnassa ruotsinkieliseen perheeseen syntynyt Johan Christian Julius Sibelius ystävystyi elämänsä aikana useiden tunnettujen suomalaistaiteilijoiden kanssa. Hän oli naimisissa Eero Järnefeltin siskon Ainon kanssa. Pari asui yhdessä Tuusulanjärvellä Ainola-nimisessä kodissa, joka toimii nykyään museona.

Sibelius kuoli aivoverenvuotoon 91-vuotiaana vuonna 1957. Hänet on haudattu Ainolaan.