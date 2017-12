Muutto Suomeen oli japanilaisille Hayameille kaikkein paras lahja: "Kynttilöiden valot pimeässä lämmittivät"

Mariko ja Keiichi Hayami muuttivat Kuivaniemelle Luola-aavan kylään joulukuun 20. päivä seitsemän vuotta sitten. Muutto oli Hayamien paras joululahja. He juhlistivat joulupäivää sytyttämällä lukuisia kynttilöitä uuteen, lumiseen puutarhaansa.

"Päivä oli erittäin kylmä, mutta kynttilöiden valot pimeässä lämmittivät", Keiichi Hayami muistelee.

Sekä Keiichin että Marikon perheissä Japanissa syötiin jouluna paistettua kanaa ja kakkuja, ja vanhemmat antoivat lapsillensa joululahjoja.

Japanissa joulu ei ole uskonnollinen juhla, mutta Suomessa Hayamit lähtevät joka joulu kirkon joulukonsertteihin. Kerran he esiintyivät Kuivaniemen kirkon kauneimmissa joululauluissa itsekin: Mariko soitti huilua ja Keiichi sähköurkuja.

Jouluna Hayamit sytyttävät kynttilät puutarhaan aivan kuten ensimmäisenäkin vuotena.

"Jouluna katsomme rauhallisesti menneeseen vuoteen", Keiichi Hayami kertoo.

Keiichi Hayami viittaa 1980-luvun lopun elokuvaan Unelmien kenttä. Siinä aaveeksi muuttunut baseball-pelaaja kysyy elokuvan sankarilta, onko hän tullut taivaaseen. Sankari vastaa aaveelle "Tämä on Iowa."

"Joskus kysyn itseltäni 'Onko tämä taivas?' ja vastaan 'Tämä on Kuivaniemi, Suomi'", Keiichi sanoo.

Suomen kieltä opiskelevat Hayamit pitävät ilmaisusta "kuten tavallista". Tavallinen on ollut myös heidän vuotensa 2017. Samanlaista rauhallista elämää he toivovat vuodelle 2018. Maaseudun Tulevaisuuden lukijoille he toivottavat iloista joulua.

"Kiitos kaikille! Olkaa hyviä ja pitäkää ihanaa Suomea suuressa arvossa", Keiichi ja Mariko sanovat.