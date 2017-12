Oletko ikävöinyt Metsoloita? Klassikko tulee uudestaan katsottavaksi Yle Areenaan

Kainuulaisen pienviljelijäperheen elämästä kertova Metsolat-sarja nousi katsojasuosikiksi 1990-luvulla. Nyt sarja julkaistaan kokonaisuudessaan Yle Areenassa.

Alun perin vuosina 1993-1995 esitetty Metsolat kuvasi realistisesti suomalaista maaseutuelämää 1990-luvun alussa. Sarjan jokaista jaksoa seurasi yli miljoona katselijaa. Metsolat sai vuonna 1994 Pro Maaseutu-palkinnon.

Sarja on lukeutunut Ylen toivotuimpiin ohjelmiin. Nyt Metsolat-faneilla on mahdollisuus palata sarjan maailmaan, kun kaikki 41 jaksoa on katsottavissa Yle Areenassa 19. joulukuuta alkaen.

Metsolat sijoittuu kuvitteelliselle Leppävaaran tilalle Hoikan kuntaan Kainuussa. Osa perheestä on muuttanut kauas kaupunkeihin, mutta kaikkien juuret ovat vahvasti maaseudulla.

Vuonna 2016 Ylen katsojat saivat äänestää toivesarjojaan Toivotut-äänestyksessä. Metsolat oli sarjoista toiseksi suosituin Rintamäkeläisten jälkeen. Vuonna 2008 Yle julkaisi sarjan DVD:nä. Ensimmäinen DVD-julkaisu myytiin nopeasti loppuun.

Metsolat-sarjan joulujakso tuli Yle Areenaan vapaasti katsottavaksi marraskuussa 2016. TV1 esittää joulujakson 17.12. klo 17:10.

