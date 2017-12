Lastenvaatevalmistajan älypyörylä innostaa touhuamaan

Pakkaspäivän aamuna päiväkodin pihalle kirmaa sisältä joukko heijastinliiveihin sonnustautuneita lapsia.

Useimmilla heistä on taskussaan Reima go -aktiivisuussensori, joka mittaa lapsen liikkumista.

Päiväkoti Touhula Kempeleessä Pohjois-Pohjanmaalla on yksi Reiman pilottipäiväkodeista, joissa kokeillaan ryhmänä aktiivisuussensoreita sekä niihin kuuluvaa mobiilisovellusta.

Mitä enemmän lapset päivän aikana liikkuvat, sitä pidemmälle kukin lapsi pääsee sovellukseen kuuluvassa pelissä.

"Lapsia ei verrata keskenään, ainoastaan kannustetaan liikkumaan", päiväkodin johtaja Piia Kekkonen vakuuttaa.

Lapset saavat itse aamulla päättää, kantavatko he sensoria mukanaan vai eivät.

"Vanhemmat toivovat, että lapset liikkuvat päiväkodissa. Sensorin avulla aikuiset pystyvät seuraamaan liikunnan määrää", Kekkonen kertoo.

Touhulassa on luvattu lasten vanhemmille, että lapset liikkuvat hoitopäivän aikana vähintään kaksi tuntia. Se on kaksi kolmasosaa pienten lasten päivittäisestä suosituksesta.

Sensorit ovat olleet Touhulassa käytössä nyt kaksi kuukautta.

Päiväkodin väki on ollut niihin tyytyväinen. Myös vanhemmat ovat olleet kiinnostuneita lastensa liikkumismääristä.

Viisivuotias Helka Kurikkala haluaa esitellä toimittajalle omia lukemiaan.

Hän on liikkunut keskimäärin 250 minuuttia eli yli neljä tuntia hoitopäivän aikana.

Helka saa ulkoa tultuaan pelata pisteiden mukaan Reima go -sovellukseen kuuluvaa peliä, jossa matkustetaan ympäri maailman. Nyt hän pääsee tutustumaan viidakon eläimiin Itä-Afrikassa.

Peli ei kestä kauan, ja pian Helka pääsee jo kieppumaan jumppasalin renkailla – ja hankkimaan lisää aktiivisuuspisteitä.

Litteän pyörylän muotoiset, kevyet aktiivisuussensorit ovat olleet markkinoilla nyt reilun vuoden.

Reima gon liiketoiminnasta ja kehityksestä vastaava Noora Salonoja ei kerro, paljonko sensoreita on myyty, mutta tuote on hänen mukaansa herättänyt kiinnostusta ympäri maailmaa.

"Reima go on strategisena tuotteena toimiva. Se osoittaa, ettei Reimalla ole tarjota vain pinkkejä tai sinisiä haalareita", hän havainnollistaa.

Aktiivisuussensori on avannut ovia muun muassa Yhdysvaltain markkinoille.

Sensoria voi pitää joko taskussa tai tarranauhalla kiinnitettävässä rannekkeessa, jota voi pitää myös nilkassa.

Sensorisssa on kiihtyvyysanturi, joka mittaa liikettä.

Sovellus kertoo vain liikkumiseen kuluneen ajan, ei esimerkiksi matkaa tai kulutettuja kaloreita.

Reima on lasten ulkovaatteista tunnettu suomalaisyhtiö.

Idean vaatteeseen kiinnitettävästä, aktiivisuuteen kannustavasta sensorista yritys sai noin kolme vuotta sitten. Sensoria ja sovellusta on kehitetty yhdessä Suunnon kanssa, Salonoja kertoo.

Salonoja näkee ryhmäkäytön palvelukokonaisuutena, johon Reima haluaa nyt käyttää paukkuja.

Katse on vahvasti kansainvälisille markkinoille, mutta ponnistus lähtee kotimaasta.

"Suomesta on helppo tarjota päiväkodeille käyttötukea."

Nyt noin tuhat lasta on mukana ryhmäkäyttökokeilussa. Mukana on eri-ikäisiä lapsia, yksi ryhmä on Englannista.

Aktiivisuussensori toimii kellopatterilla eli sitä ei tarvitse ladata. Mobiilisovelluksen saa Android- ja iOS-käyttöjärjestelmiä käyttäville laitteille.