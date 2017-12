Vanhukselle tai muistisairaalle joululahjaksi turvallisuutta – pukinkonttiin palovaroitin tai liesivahti

Palovaroitin, liesivahti, turvaliesi tai led-kynttilät ovat hyvä joululahja vanhuksille tai muistisairaille. He haluavat varmistaa oman turvallisuutensa, mutta kyky siitä huolehtimiseen vaihtelee, muistuttaa Suomen Pelastusalan keskusjärjestö SPEK tiedotteessaan.

Järjestössä on käynnissä Osallistava Turvallisuus Erityisryhmille – OTE -hanke. Sen yhteydessä tehdyssä tutkimuksessa ilmeni, että vanhusten ja muistisairaiden asumisen turvallisuus ei aina ole paras mahdollinen. Turvallisuutta voi lisätä sekä huolenpidolla että turvatekniikalla kuten turvapuhelimella ja paikannuslaitteilla.

Tekniikkaa ei kannata suin päin paketoida, vaan lahjan saajan toiveita on hyvä kuunnella ja kunnioittaa, SPEK kehottaa. Lahjan antaminen on lisäksi vasta ensimmäinen askel turvallisuuden kohentamiseksi. Vähintään yhtä tärkeää on asentaa laitteet oikein ja opastaa läheistä käyttämään niitä oikein.