Joulun alla Nopasen palvaamossa on kipinä koko ajan

Haminalainen Takaladon liha ja kala palvaa joulun alla lihaa yötä päivää.

"Viikkoa ennen on ensimmäiset joulunajan palvaukset. Uunillinen kestää 30 tuntia ja palvaamiseen menee aikaa kun uuniin ei mahdu isoja määriä. Jouluun asti on ikuinen kipinä siellä", yrittäjä Mika Nopanen sanoo.

Savusaunassa tehty palviliha ja joulukinkku ovat lihakaupan joulun suosikkituotteet.

"Itse tehty tuoresuolattu kinkku on meidän pääartikkeli, jota menee kiloissa eniten. Kalkkunan osuus on kasvanut joka vuosi."

Kotimaista tuoretta kinkkua menee muutamia tuhansia kappaleita ja palvatut päälle. Suurin osa kinkuista tulee läheltä Myllykoskelta.

Ensi viikolla asiakkaat hakevat kinkut. Tiskillä sitä ei paljoa enää ole.

"Kaikki on varattu ja nimellä varustettu. Ehkä puolet menee yrityksille. Paikallinen kinkku on verovähennyskelpoinen joululahja työntekijöille, mikäs sen parempi lahja."

Pienen yrityksen kiireestä on mukava kuulla, sillä vielä helmikuussa näytti siltä, että toiminta loppuu kokonaan syyskuussa.

Silloin voimaan tulivat EU:n uudet rajoitukset pah-yhdisteille. Saunapalvi ei uusiin rajoihin pääsisi ja se uhkasi lopettaa toiminnan. MT seurasi asiaa ja Nopanen kertoi, miten hänen yrityksensä on saunapalviin sidottu.

EU kuitenkin tarjosi perinteiselle savusaunapalvaamiselle poikkeusta, mutta ensin Suomi ei aikonut sitä hakea. Lopulta maa- ja metsätalousministeriö lähetti hakemuksen heinäkuussa.

Sen jälkeen Nopanen ei ole kuullut asiasta mitään. Palvaaminen kuitenkin jatkuu kuten ennenkin.

"Kieltoa ei ole tullut. Kun hakemus on sisällä, ilmeisesti tilanne on hallinnassa. Uunissa on kaiken aikaa tavaraa. Vielä ollaan leivän syrjässä kiinni", Nopanen tuumaa.

"Mutta pitäisi saada tieto, onko poikkeus määräaikainen vai pysyvä. Se tieto vaikuttaa investointisuunnitelmiin."

Nopanen on kysynyt asiasta alueen kansanedustajilta. Ehkä hän mainitsee asiasta jälleen kahdelle kinkkua hakevalle kansanedustajalle ensi viikolla.

"Vaan ehkä annan heille joulurauhan. Mutta vuodenvaihteen jälkeen soittelen ja kysyn tilanteesta", Nopanen sanoo.

