Puutarhuri vinkkaa: Ota nämä asiat huomioon joulukuusen hoidossa

Puutarhuri antaa tavarataloyhtiö Hong Kongin tiedotteessa vinkkejä joulukuusen hoitoon.

Kuusta voi kuljettaa auton katolla suojaamattomana ainoastaan lyhyitä matkoja. Tiedotteessa muistutetaan, että 10 kilometrin matkoille kuusi tulee suojata kylmältä viimalta peitteellä tai pakkausverkolla.

Jos sää on joulukuusta ostaessa pakkasen puolella, on kuusi parasta sulattaa ennen jalkaan asettamista mieluiten viileässä tilassa. Kuusen tyvestä on hyvä sahata pala pois, ja laittaa se sen jälkeen sulamaan. Kuusi tulisi sulattaa niin, että tyvi on koko ajan vesiämpärissä. Puun on hyvä antaa sulaa muutaman vuorokauden ajan.

Ellei viileää tilaa ole, tiedotteessa neuvotaan viemään puu pesuhuoneeseen. Pidä tyvi vesiämpärissä ja suihkuta neulasto välittömästi kylmällä vedellä, ja toista se muutaman tunnin kuluttua uudelleen. Tässä tapauksessa puu on valmis jalkaan asetettavaksi noin kahdeksan tunnin kuluttua.

Kun kuusen asettaa jalkaan, sen tyvestä on hyvä sahata pois ainakin muutama sentti runkoon nähden vaakasuorasti. Älä kuitenkaan kavenna tyveä.

Joulupuu säilyy parhaiten viileässä ilmassa. Älä siis laita sitä aivan patterin viereen. Muista huolehtia myös siitä, että jalassa on tarpeeksi vettä. Tyven leikkauspinnan on oltava vedessä koko ajan. Kuusta voi kevyesti suihkutella sumupullolla kosteuden haihtumisen vähentämiseksi.

Koska kaikki kuuset ovat erilaisia, tarkkaile kuusen hyvinvointia päivittäin ja muuta tarvittaessa hoitomenetelmiäsi. Joskus neulasia voi tippua, vaikka tekisit kaiken oikein. Jos puu on kokenut stressiä edellisen kasvukauden aikana sääolosuhteiden, kuten kuivan syksyn johdosta, voi neulasia varista aiemmin.

