Marttaliitto paljastaa: Nämä asiat tuottavat eniten päänvaivaa jouluvalmisteluissa

Marttaliiton kehittämispäällikkö Arja Hopsu-Neuvonen kertoo Maaseudun Tulevaisuudelle, että martoille chat-neuvontaan tulevat jouluun liittyvät kysymykset jakautuvat karkeasti kahdenlaisiin kysymyksiin. Ne jakautuvat joko ruokaan tai kodinhoitoon liittyviin kysymyksiin. Viime vuonna martat saivat kahden joulukuun viikon aikana yhteensä noin 500 jouluaiheista chat-kysymystä.

Hopsu-Neuvosen mukaan yksittäisistä kysymyksistä paljon nousee esille se, kuinka paljon etukäteen jouluruokia voi tehdä, ja mitä voi esimerkiksi tehdä pakastettavaksi valmiiksi.

Jos ruokaa haluaa pakastaa, kehittämispäällikkö suosittelee tekemään valmiiksi useimpiin laatikkoruokiin tulevan soseen.

"Sose kannattaa tehdä valmiiksi, niin ei tarvitse pakastaa sitä valmista ruokaa", hän vinkkaa.

Toinen kysymyksiä herättävä asia on graavatun kalan valmistaminen. Kysymyksissä pohditaan sitä, kannattaako kala laittaa suolattuna pakkaseen ja antaa sen suolaantua vasta sulaessa.

Hopsu-Neuvonen kertoo itse graavaavansa kalan aatonaattona ja kala menee tarjolle jouluaattona. Jos kalan taas pakastaa, suolaamisen voi tehdä reilusti ennen. Tällöin tosin kala täytyy luonnollisesti muistaa ottaa sulamaan ja seurata sen sulamista.

Valmiiksi ennen jouluaattoa voi tehdä rosollin aineksia. Rosolliin tulevat ainekset voidaan keittää ja pilkkoa hyvin tarjoilua edeltävänä päivänä. Kehittämispäällikkö neuvoo, että rosollin ainekset kannattaa sen sijaan sekoittaa vasta juuri tarjoiluhetkellä.

Martoille tulleista kysymyksistä on noussut esiin myös imelletyn perunalaatikon valmistaminen. Ensimmäinen olennainen asia maistuvan laatikon valmistamisessa on Hopsu-Neuvosen mukaan oikeanlaisen perunalajikkeen valinta. Imellettyä perunalaatikkoa varten tulisi valita jauhoinen peruna. Oikeanlaisen perunan valintaan hyvä tuntomerkki on kehittämispäällikön mukaan se, että kaupan hyllyltä valitsee mukaansa punaisen perunapussin.

Perunalajikkeen valinnan jälkeen olennaista on se, että perunat keitetään suolattomassa vedessä. Suolattomassa vedessä keittäminen on tärkeää siksi, että suola estää perunalaatikon imeltymisen. Kun peruna on saatu keitettyä ja survottua, on sekaan aika lisätä jauhoja. Imeltyminen tapahtuu noin 55-75- asteessa. Imeltyminen itsessään vie Hopsu-Neuvosen arvion mukaan aikaa noin kolmesta neljään tuntia. Lopuksi ennen paistamista lisätään vielä maito ja suola.

Yleisenä vinkkinä joulupöytää katettaessa Hopsu-Neuvonen suosittelee arvioimaan tarvittavan ruuan määrää etukäteen. Näin vältytään siltä, ettei ruoka ole turhaan lämpimässä. Esimerkiksi kinkun kohdalla kehittämispäällikkö suosittelee toimimaan niin, että kinkkua ei suinkaan laiteta pöytään kokonaisena, vaan siitä viipaloidaan valmiiksi sellainen määrä, joka arvioidaan tarvittavan ruokailua kohden.

"Näin saadaan syödä mahdollisimman hyvälaatuista ruokaa aatosta aina tapaninpäivään saakka", hän sanoo.

Ruoka-asioiden lisäksi martoille on tullut kysymyksiä myös puhtauteen liittyvistä asioista. Kysyjiä askarruttaa erityisesti joulun aikaan saunan puhdistaminen. Lauteiden puhdistamisen Hopsu-Neuvonen suosittelee aloittamaan kastelemalla lauteet lämpimällä vedellä, jotta puun huokoset avautuvat. Sen jälkeen lauteet kannattaa pestä pesuainevedellä ja pehmeällä harjalla.

Jotta lauteet todella puhdistuvat, kannattaa niitä harjata puun syiden myötäisesti. Silloin puhdistus on myös lauteiden kannalta ystävällisempi.

Lauteiden pudistamisen lisäksi kysymykset koskevat usein kylpyhuoneen kaakeleiden puhdistamista. Kaakeleiden kalkkisaostumat saa kehittämispäällikön mukaan pois happamalla pesuaineella, jonka ph-arvo siis on alle 6. Kaakeleiden saumoja voi myös halutessaan valkaista klooripitoisella puhdistusaineella. Hopsu-Neuvonen kuitenkin varoittaa klooripitoisten aineiden käytöstä, sillä niitä ei missään tapauksessa tule sekoittaa kuumaan veteen. Jos klooria nimittäin sekoittaa kuumaan veteen, se voi höyrystyessään kulkeutua hengitysteihin.