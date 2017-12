Metsolat palasi ruutuun – Erkkiä esittänyt Kari Hakala on nykyään kahvilayrittäjä

Näyttelijä Kari Hakalalle käy työ kuin työ. Hän on uransa aikana muun muassa ajanut bussia, rakentanut ja toiminut mökkitalkkarina.

Kaikkien aikojen suosituimpiin suomalaisiin tv-sarjoihin lukeutuva Metsolat on jättänyt ikuisen muistijäljen katselijoiden mieliin – näyttelijä Kari Hakala muistetaan Metsolan Erkkinä.

Muita keikkatöitä hän kahvilan pidon ohella tekee jatkuvasti. Yksityisyrittäjänä ja freelancer-näyttelijänä hän on ollut vuodesta 1993 lähtien.

"En halua ketään syyllistää, mutta hirveän paljon on itsestä kiinni, onko töitä. Jos sohvalle jää, niin siellä pysyy."

Hän kertoo työskennelleensä muun muassa rakennuksilla, linja-autokuskina, mökkitalkkarina, Rukalla hissikuskina ja asiakaspalvelukouluttajana. Sen lisäksi hän on tehnyt pitkän liudan näyttelijän ja ohjaajan töitä.

"Yli 35-vuotias on jo haudassa."

Suomi on näyttelijöiden ammattikunnan kannalta pieni ja kuppikuntainen maa. Lisäksi alalla ihannoidaan Hakalan mukaan nuoruutta.

Vaikka Hakalasta tuli Metsoloiden myötä koko kansan tuntema näyttelijä, alalle kuvaavaa on, että hänen on pitänyt etsiä itsensä ja perheensä elättääkseen muidenkin alojen töitä.

Hakala asui sarjan teon aikaan Helsingissä ja kulki kuvauksissa pitkin Hämettä. Vaikka tarina sijoittuu Kainuuseen, kuvauksia tehtiin Hämeessä, koska keskuspaikkana oli Tampere. Esimerkiksi ohjelman Urjan rinteet ovat Sappeella Pälkäneellä ja Hoikan taajamaa on kuvattu Mouhijärvellä. Toki kuvauksia käytiin välillä tekemässä myös Pohjois-Suomessa.

Jonkin ajan kuluttua Hakalalle tulikin kutsu koekuvauksiin Yle TV2:n studiolle Tampereen Tohloppiin. Hän oletti kisaavansa sivuroolin paikasta ja hämmästyi, kun huomasi myöhemmin, että hänet on valittu näyttelemään yhtä päähenkilöistä.

"Silloin piti tehdä päätös, että ulko-ovi on rajana", hän kertoo.

Metsoloiden suureen yleisönsuosioon on Hakalan mielestä suurimpana syynä hyvä käsikirjoitus – etenkin 20 ensimmäisessä jaksossa. Juonessa kuvattiin yhteiskunnallisia ilmiöitä, kuten lamaa ja maatalouden murrosta, eikä niinkään päähenkilöiden rakkaussuhteita.

"Aiheina oli oikeasta elämästä otettuja juttuja."

Pääkäsikirjoittajat Carl Mesterton ja Curt Ulfstedt olivat suomenruotsalaisia, mikä oli Hakalan mielestä erinomainen asia.

"Heillä on erilainen perspektiivi yhteiskuntaan kun suomenkielisillä. Suomenkielisillä käsikirjoittajilla on teemana viina, viina ja naiminen. Se on masentavaa katseltavaa, se jatkuva ryyppääminen."

Merkitystä oli Hakalan mukaan myös sillä, että käsikirjoittajat olivat viisikymppisiä ja heillä oli elämänkokemusta. Ero on melkoinen siihen verrattuna, että nykysarjoja käsikirjoittavat 20–30-vuotiaat.

"Elämänmaku teki Metsoloista hyvän."

Metsolat päättyi 1990-luvun puolivälissä. Sen jälkeen tuli maalaissarjojen pieni buumi.

"Sellaisia, joissa oli vähän muuta kuin helsinkiläisten parisuhdeongelmia."

Hakala kertoo kuulevansa jatkuvasti palautetta siitä, että televisiossa pyörivät samat naamat Kehä ykkösen sisäpuolelta. Ruutuun tehdään kustannuksiltaan edullisia formaattiohjelmia. Kun entiset tekijät väsyvät, etsitään tilalle uusia.

Uutisissa television tekijöiltä lipsahtaa vähän väliä Helsinki-keskeisyys. Lumen tulo huomataan sitten, kun pyry saapuu pääkaupunkiin, vaikka muualla maassa olisi korkeat nietokset.

Hän ei ole hämmästynyt siitä, jos katsojat kaikkoavat sketsi- ja talk show -sarjoja suoltavilta kanavilta. Vaihtoehtoja kun on nykymaailmassa tarjolla.

"Jos tilattaisiin tekstejä elämää kokeneilta käsikirjoittajilta ja hiottaisiin niitä, tulos olisi toisenlaista."

Televisiosarja Metsoloiden kaikki jaksot ovat olleet 19.12.2017 lähtien katsottavissa Yle Areenassa. Jaksoja voi katsoa joulukuuhun 2018 asti.