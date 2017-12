Suomen maaseutumaisin elokuvateatteri lämpiää puukiukaalla

Matti Kakko ja Eemeli Mölsä olivat vain 10- ja 12-vuotiaita koulupoikia perustaessaan Navettakinon vuonna 2001. Idea sai alkunsa, kun Konneveden kotiseutumuseosta löytyi vanha filmiprojektori. Elokuvasali valmistui talkootyönä poikien naapurin Eino Tuhkasen tyhjilleen jääneeseen lypsynavettaan.

"Aloittaessamme kylällä oli vielä koulu ja kauppa, mutta nyt jäljellä on enää elokuvateatteri. Navettakino on Pyhälahden viimeinen palvelu", kinoyrittäjät toteavat 16 vuotta myöhemmin.

Entisaikojen maalaisromantiikkaa tarjoaa navetan takana oleva ulkohuussi. Navettakinon erikoisuutena on myös, että se lämpiää salin peränurkassa olevalla puukiukaalla. Talvikaudella saunapuita on lisättävä näytösten aikana.

"Moni on kiuasta ihmetellyt ja sille on naureskeltukin, mutta se on mielestämme hyvä lämmitysmuoto. Kivikiuas on nopea lämmittää ja se kuivattaa ilman. Ja tuohan se omanlaisen tunnelman, jota ei muissa teattereissa voi kokea", Kakko sanoo.

Mölsä muutti jo vuosia sitten Helsinkiin opiskelujen perässä. Kakko asuu yhä Pyhälahdella ja pyörittää omaa metalli- ja koneistusalan yritystä.

Lapsuuden leikeistä syntynyt elokuvateatteri on säilyttänyt paikkansa aikuisiällä.

"Koskaan en olisi uskonut, että tämä jatkuu näin pitkään. Navettakinosta on muodostunut meille tärkeä harrastus, joka on hyvä vastapaino työlle ja opiskelulle", Mölsä toteaa.

"Kaiken takana on hyvä ystävyytemme, joka on jatkunut lapsesta saakka. Emme ole koskaan riidelleet kunnolla, joka on mielestäni aika harvinaista", Kakko jatkaa.

Navettakino on digitoitu. Elokuvat tulevat nopealla nettiyhteydellä vanhassa maitohuoneessa sijaitsevaan projektorihuoneeseen. Omalla rahalla ja Suomen Elokuvasäätiön avustuksella hankitut digitaalilaitteet mahdollistavat myös 3D-elokuvat.

Navettakinossa on 50 paikkaa ja se on auki läpi vuoden.

Päättyvän elokuvavuoden kruunasi Aku Louhimiehen Tuntematon sotilas, joka rikkoi Mielensäpahoittaja-elokuvan hallussa pitämän katsojaennätyksen.

Tuntemattoman myötä elokuvissa kävi lähiseudun isäntiä ja emäntiä, joita ei yleensä asiakkaina käy.

Näillä näkymin elokuvat pyörivät Navettakinossa vielä pitkälle tulevaisuuteen.

"Tästä hommasta on oppinut tykkäämään. Tuntuu edelleen hienolta, kun teatterista lähtee tyytyväisiä ihmisiä. Meillä on uskollinen kävijäkunta, jota arvostamme suuresti", Mölsä sanoo.