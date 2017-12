Tiesithän, ettei joulutähti ole myrkyllinen? Näin hoidat sitä oikein

Joulutähti ei ole myrkyllinen. Kasvin syöminen voi aiheuttaa pieniä ärsytysoireita suussa, mahassa ja iholla. Sitä ei kuitenkaan ole tarkoitettu syötäväksi.

Jos lapsi on päässyt maistamaan joulutähteä, hänen suunsa ja ihonsa pitää huuhdella huolellisesti, muistuttaa Myrkytystietokeskus.

Joulutähti on lähtöisin Meksikosta, jossa ne ovat metrin korkuisia pensaita. Vasta 1950-luvulla jalostettiin lajikkeita, jotka pärjäisivät myös huoneilmassa.

Nykypäivän lajikkeet ovat jalostuneet jo todella sitkeiksi ja helppohoitoisiksi. Sijainti, oikea kastelu ja hellä hoito ovat avaimia joulutähden pitkään elämään.

Joulutähti tarvitsee lämpimän ja valoisan paikan kukoistaakseen. Sitä on myös suojeltava ahkerasti vedolta. Joulutähti viihtyy parhaiten noin 15–22 asteen lämpötilassa.

Talvella joulutähti kaipaa valoa, eikä vuoden pimeimpään aikaan välttämättä saa kaikkea tarvitsemaansa valoa.

Etelään suuntaava ikkunalla on sille paras paikka, jossa se saa parhaiten kaiken tarvitsemansa auringon. Jos ikkuna avataan tuuletusta varten, joulutähti on hyvä siirtää siksi aikaa sivuun, sillä kylmä pelästyttää sen nopeasti.

Kastelussa paras sääntö on: vähemmän on enemmän. Joulutähti sietää hieman kuivuutta ja liika märkyys on sille pahasta. Liika vesi olisi poistettava kasvin alustalta 15 minuuttia kastelun jälkeen.

Joulutähti tulisi kastella vasta, kun juuressa on enää pieni määrä kosteutta. Se on helpointa tarkastaa nostamalla kasvia: kosteuden tuntee sen painosta.

Nyrkkisääntönä on, että vettä tulisi antaa pieni määrä joka toinen tai kolmas päivä. Veden tulisi olla mieluiten huoneenlämpöistä. Jos huoneessa on todella lämmin tai kasvi on patterin läheisyydessä, olisi sitä kasteltava joka päivä.

Mitä pienempi kasvi on, sitä useimmin sitä tulee kastella. Minijoulutähdet tarvitsevat vettä joka päivä, sillä niillä on vain pieni multapaakku käytettävissään vesivarastona.

Joskus joulutähti saattaa pudottaa lehtensä, vaikka sen olisi ostanut juuri äskettäin ja olisi tehnyt kaiken oikein.

Välttääksesi tällaisen epämieluisan yllätyksen, katso myymälässä, onko kasvi sijoitettu sellaiseen paikkaan, missä se on turvassa kylmältä. Pidä huolta myös, että kasvi pakataan kunnolla. Tarkista myös kasvin multa ennen ostoa: se ei saisi olla rutikuiva eikä litimärkä.