Video: Poliisi sai jouluisen tehtävän Lappiin

Poliisi on julkaissut Youtube-kanavallaan Poliistubessa tämänvuotisen joulutervehdyksensä. Videolla poliisit suorittavat erikoistehtävän 2-4-12.

Lapissa kuvatulla videolla poliisit tarpovat lumihangessa, minkä jälkeen he laulavat tunnetun joululaulun Jouluyö, juhlayö.

Jouluyö, juhlayö on arvioitu maailman tunnetuimmaksi joululauluksi. Alkuperäiset saksankieliset sanat lauluun on kirjoittanut Josef Mohr vuonna 1816, ja sävellyksen on tehnyt Franz Xaver Gruber vuonna 1818.