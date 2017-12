Mattokauppiaasta tuli tavallisen kansan radiosuosikki – "Mielenpainuvinta palautetta ovat antaneet maaseudun yksinäiset ihmiset"

Alajärveläinen Hannu Matintupa, 59, on ollut äänessä Järviradion taajuuksilla jo kolmekymmentä vuotta. Hän päätyi radiotyöhön sattumalta, kun vastaperustettu Järviradio tarvitsi uusia juontajia.

Aikaansaavana miehenä hän oli ehtinyt työskennellä mattokutomolla, metsurina ja nuoriso-ohjaajana. Radiouran alkaessa vuonna 1988 hän kiersi maakunnissa kulkukauppiaana myyden mattoja.

"Olin palaamassa kotiin myyntireissulta, kun ystäväni Seppälän Harri kuulutti Järviradiossa, että tule Hannu kiireesti tänne, nyt alkoi Yleisradion lakko. Ajoin suoraan Järviradion toimitukseen Alajärvelle. Siihen jäivät mattokauppiaan hommat", Hannu Matintupa muistelee.

Matintupa tunnetaan suorapuheisena juontajana. Hän on paljon kontaktissa kuulijoidensa kanssa ja on pienen ihmisen puolella.

Hän ei suunnittele ohjelmia etukäteen. Aiheet ja teemat muotoutuvat lähetysten aikana.

"Pyrin olemaan rehellinen ja puhumaan kansantajuisesti. En osaa vetää roolia ja mielistellä. Kaikki eivät pidä tyylistäni, mutta radiotyössä on mahdotonta miellyttää kaikkia."

Radiotyöläinen on huomannut työssään, että Suomen henkinen ilmapiiri on muuttunut huolestuttavaan suuntaan.

"Elämme ihmeellistä aikaa. Suomesta ja suomalaisuudesta puolesta puhuminen on tuonut minulle miltei rasistin leiman. Nyt pitäisi silotella joka suuntaan. Ei saisi silittää vastakarvaan. Meillä vanhoilla jäärillä on omat mielipiteemme ja joku muu on täysin eri mieltä", hän valottaa tilannetta.

Matintuvan mielestä radio-ohjelma ei saa olla tasapaksu. Hän herättelee kuulijoita eri tavoin. Hän saattaa laittaa kuulijan laulamaan, matkimaan hevosta tai kajauttaa humpan perään punkkia.

Vuosien varrella hän on tehnyt paljon ohjelmia Järviradion toisen suosikkijuontajan Tarja Kultavuoren kanssa.

Matintupa on tunnettu radiopersoona etenkin Järviradion ydinalueilla, Keski-Suomessa ja Järvi-Pohjanmaalla. Hänelle tullaan juttelemaan ruokakaupoissa ja kylien raiteilla.

"Runsaasta palautteesta valtaosa on positiivista. Mielenpainuvinta palautetta ovat antaneet maaseudun yksinäiset ihmiset."

Radio on monen yksinäisen ihmisen henkireikä ja ainoa kaveri. Monet ihmiset ovat kertoneet puhuvansa radiojuontajalle lähetyksen aikana.

Julkinen ammatti on tuonut mukanaan edustus- ja juontotehtäviä. Matintupa tapaa mielellään kuulijoita.

"Takavuosina edustustehtäviä oli lähes viikoittain, mutta nyt harvemmin. Kerran myin marketin pihassa rekkakuormallisen vessapaperia neljässä tunnissa. Samalla vaihdoin kuulumiset ihmisten kanssa."

Viime aikoina Matintupaa on ollut äänessä satunnaisesti, mutta toiveena on saada oma ohjelma. Juontotehtävien ohessa hän myy ja tekee radiomainoksia.

Kaiken lisäksi ahkeralla miehellä on kolmivuorotyö Mäkelä Alu Oy:n maalaamossa. Alumiiniprofiilien maalaaminen antaa kaivatun vastapainon radiotyölle.

"Radioon on mukavampi tulla töihin, kun takana on raskas työvuoro maalaamossa. Moni työkaverikin kuuntelee Järviradiota, joten se on yleinen puheenaihe kahvitauoilla."

Marraskuussa 30 vuotta täyttänyt Järviradio on piristävä poikkeus Suomen radiokentällä: se soi vanhaa kotimaista tanssi-, iskelmä- ja hanurimusiikkia, jollaista ei juuri muilla kanavilla kuule.

Pienenä paikallisradiona alkaneen kanavan kuuluvuusalueella asuu jo 3,5 miljoonaa suomalaista.

"Järviradiosta löytyy musiikkia ja ohjelmaa myös vanhemmalle porukalle. Meillä toimittajat saavat valita itse musiikin ja ohjelmiensa aiheet", Alajärven soraääni kehuu.