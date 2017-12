Kiitos juhlavuodesta ja onnellista vuotta 2018!

Vuosi 2017 on vaiheikas MT:n lukijoiden arjessa. Oman värinsä sille on tuonut Suomen 100-vuotisjuhlinta. Sataa toimintavuottaan on juhlinut myös MTK.

Kaiken tämän jälkeen on hyvä toivottaa iloisen rentoa mutta myös rauhallista vuodenvaihdetta sekä Menestystä vuoteen 2018 kaikille lukijoille!

MT:n toimitus