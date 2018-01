Flirttailu ei ole seksuaalista häirintää eivätkä siihen syyllisty vain miehet – näin vältät hankalia tilanteita

Maaseudun Tulevaisuus julkaisi ennen vuodenvaihdetta kyselyn seksuaalisesta häirinnästä ja sukupuolisesta syrjinnästä.

Vastauksissa ja keskustelussa aiheesta yleensä nousivat esiin erilaiset käsitykset seksuaalisesta häirinnästä: osa vastaajista kertoi saaneensa "seksuaalisella häirinnällä" parisuhteen tai toivoi joutuvansa seksuaalisen häirinnän kohteeksi.

Yksi vastaajista kertoi seuraavaa:

"Minä naisena olen (lähestynyt toisia tavalla, jota voisi pitää seksuaalisena häirintänä), ja olen saanut seurustelusuhteet niistä kerroista. Meillä maalla ei naisille opeteta olemaan pelkkiä objekteja joita pelkästään lähestytään. Naiset lähestyvät myös miehiä, mutta tätä ei pidetä häirintänä."

Oliko tässä tapauksessa kyseessä seksuaalinen häirintä? Näin vastaa Johanna Storck Naisten linjalta.

"Tapauksessa toinen on pitänyt lähestymisestä ja se on johtanut seurustelusuhteeseen: kyseessä ei siis ole seksuaalinen häirintä vaan flirtti. Se on todella mukava asia, on se sitten kumman tahansa aloitteesta, jos molemmat osapuolet kokevat sen miellyttäväksi", Storck kuvailee.

"Flirttailulla ja seksuaalisella häirinnällä on selkeä ero. Flirttailun tunnistaa siitä, että molemmat osapuolet kokevat flirttailun mukavaksi. Seksuaalinen häirintä on toisen osapuolen mielestä häiritsevää."

Onko tosiaan niin, ettei nainen voi syyllistyä seksuaaliseen häirintään?

"Ei. On tärkeää muistaa, että kuka tahansa voi sukupuolesta riippumatta joutua häirinnän kohteeksi tai syyllistyä häirintään", Storck painottaa.

"Kuitenkin tytöt ja naiset kokevat seksuaalista häirintää huomattavasti enemmän kuin pojat ja miehet ja naisiin kohdistuva seksuaalinen häirintä on meillä Suomessa Euroopankin tilastoissa kärkiluvuissa. On tärkeää pohtia, miksi tytöt ja naiset kokevat Suomessa niin usein häirintää ja väkivaltaa. Kyse on rakenteellisesta ja asenteellisesta ongelmasta yhteiskunnassamme."

Entä jos tarkoituksena on ollut flirttailla tai laskea leikkiä, ja toinen ilmoittaakin kokevansa sen häiritseväksi? Miten silloin on toimittava?

Anteeksipyyntö ja kohteliaisuus auttavat, Storck painottaa.

"Jos kohde kokee toisen lähestymisen tai teot seksuaalisesti häiritseväksi, kyse on seksuaalisesta häirinnästä. Tekijän aikomus tai tarkoitus ei ratkaise sitä, mikä on seksuaalista häirintää ja mikä ei."

"Pääsääntö on se, että flirttailla saa, mutta jos toinen osapuoli ilmoittaa, ettei tykkää sellaisista jutuista tai teoista, ne pitää lopettaa ja pyytää anteeksi. Kaikki siitä eteenpäin on häirintää."

Onko lähentely ainoa seksuaalisen häirinnän muoto? Entä vaikkapa toisen pukeutumisen kommentointi?

Seksuaalista häirintää voivat Storckin mukaan olla fyysisen koskettelun ja lähentelyn lisäksi: Seksuaalisesti vihjailevat eleet ja ilmeet, ehdotukset seksuaalisesta kanssakäymisestä, härskit puheet ja kaksimieliset vitsit, vartaloa, pukeutumista tai yksityiselämää koskevat asiattomat huomautukset tai kysymykset, seksuaalisesti värittyneet kirjeet, viestit, puhelinsoitot ja sähköpostit.

Kysymyksessä ei siis välttämättä ole tilanne, jossa häiritsijä haluaa harrastaa seksiä uhrin kanssa, vaan "Seksuaalista häirintää tai muunlaista kiusaamista voi ilmetä missä tahansa yhteisöissä, työ- ja vapaa-ajalla, sukupuolesta riippumatta", Storck kertoo.

Mikään ei oikeuta häirintään eikä se ole koskaan uhrin vika.

"Vaikka kuinka twerkkaisi ja pukeutuisi minihameeseen, seksuaalinen häirintä ei ole koskaan uhrin vika. Meillä jokaisella on oikeus pukeutua kuten haluamme ja nauttia omasta seksuaalisuudestamme. Sinä itse päätät mikä on ok."

Miten seksuaalinen häirintä liittyy vallankäyttöön?

"Seksuaalinen häirintä ja väkivalta liittyvät aina vallankäyttöön. Tämän vuoksi useista tapauksista vaietaan. Saatetaan pelätä seurauksia, joko henkisiä tai fyysisiä tai vaikka potkuja työpaikalla", Storck kertoo.

Jokaisella on vastuu puuttua näkemäänsä epäasialliseen käytökseen ja häirintään. Se kannattaa ottaa puheeksi suoraan häiritsijän kanssa.

Työpaikalla huolestaan voi kertoa häiritsijän esimiehelle tai työpaikan luottamushenkilölle.

"On kuitenkin työnantajan vastuulla huolehtia, ettei töissä tapahdu häirintää. Häirinnäksi riittää jo vaikkapa rasvainen taustakuva tai pornokalenteri taukohuoneessa, niitä ei tarvitse katsella", Storck linjaa.

Puhe seksuaalisesta häirinnästä voi tuntua ahdistavalta tai syyllistävältä. Mitä sääntöä noudattamalla siihen ei syyllisty vahingossakaan?

"Puhu ja käyttäydy kaikkia kohtaan aina kunnioittavasti ja yhdenvertaisesti. Jos epäilet, että toinen voi käsittää eri tavalla hyväntahtoisiksi tarkoittamasi sanat tai vaikkapa halauksen, on parempi jättää se tekemättä kuin koettaa rajoja ilmaan varmuutta siitä, onko käytös toisenkin mielestä sopivaa", Storck kertoo.

Tämä on tärkeää myös, kun lapsille ja nuorilla halutaan näyttää esimerkkiä siitä, millaista on ystävällinen ja rakentava vuorovaikutus. Seksuaalinen häirintä ei saa näyttäytyä heille normaalina.

"Aihe on hyvä ottaa puheeksi lapsen ja nuoren kanssa. Jos lapsi kertoo huolestaan tai kokemastaan häirinnästä, se tulee aina ottaa vakavasti, eikä kuitata esimerkiksi "pojat nyt on poikia" -kommenteilla. Ohittavat ja mitätöivät kommentit aikuiselta saattavat aiheuttaa häpeää ja saada lapsen tuntemaan syyllisyyttä kokemastaan häirinnästä"; Storck kertoo.

"Esimerkin perusteella lapsi oppii kunnioittamaan muita ja kokee muut ihmiset tasavertaisina ja kaikki sukupuolet tasa-arvoisina. Sanoilla ja esimerkillä on valtava voima arvomaailmamme rakentamisessa."