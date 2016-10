Arvio: Festiva-teos kunnioittaa suomalaista maisemaa – katso video

Kun jouset soittavat ensimmäiset pitkät, vahvat vetonsa ja silmien eteen avautuu huikaisevan kaunis talvinen maisema, iho nousee kananlihalle.

Satavuotisjuhlassa kanta­esityksensä saanut Ilmari Mäenpään Festiva-teos on niin vahva yhdistelmä musiikkia ja kuvaa, että on vaikea erottaa niitä toisistaan. Näin koettavaksi taiteilija on teoksen tarkoittanutkin.

Sävellys on vaikuttava myös omana teoksenaan: jos sulkisi silmät, sävelet veisivät suomalaiseen sielunmaisemaan. Soinnissa on jotain syvää suomalaisuutta.

Mutta näin, täydellisenä kokonaisena teoksena musiikki vie matkalle halki ihanan maamme näyttäen sen metsien, peltojen, virtojen ja järvien kauneuden.

Tunnelma on suorastaan harras: Tämä on se maa, jota me viljelemme, varjelemme ja vaalimme. Tämän takia täällä tehdään työtä.

Viimeisten sävelten soidessa katseet viedään kohti valoa.

Teos on katsottavissa Maaseudun Tulevaisuuden videotallenteelta.