Clinton vai Trump – kumman voittoa suomalaisviljelijän kannattaa toivoa?

Jos katsotaan keskiviikkoaamuna ratkeavaa USA:n presidentinvaalia maaseudun ja maatalouden kannalta, ensimmäinen havainto on, ettei se ole kummankaan pääehdokkaan ominta alaa. Sekä demokraattien Hillary Clinton että republikaanien Donald Trump ovat lähtöjään kaupunkien hyväosaisia.

Kumpikin on monen suosikki – ja vielä useamman inhokki. Clinton on toisille pätevä, toisille laskelmoiva pyrkyri. Trump on toisille muutoksen airut, toisille tietämätön öykkäri.

Trump lupaa purkaa sääntelyä ja heittää ”ituhipit” ulos päätösten valmistelusta. Clinton sanoo haluavansa kuunnella laajasti eri kansalaisryhmiä ja edistää lähiruokaa.

Kumpi on amerikkalaisviljelijöiden suosikki? Perinteinen vastaus on: republikaanien ehdokas, nimestä viis. Ihan niin yksiselitteinen asia ei ole. Farm Futuresin kyselyiden vastaajat edustavat suuria tiloja. He ovat viljelijöiden enemmistö dollarien, eekkerien ja karjan pääluvun mukaan.

Äänestäjien pääluvun jakauma on tasaisempi, mutta siitä ei ole luotettavaa tietoa. Joka tapauksessa myös Clinton saa viljelijä-ääniä.

Kannattaako suomalaisen viljelijän pitää peukkua amerikkalaisen ammattiveljen suosikille? Tutkimusjohtaja Kyösti Arovuori Pellervon taloustutkimus PTT:stä palaa ensin ensimmäiseen kysymykseen.

”Tyypillisen amerikkalaisviljelijän poliittinen kanta on jonkinasteinen arvoitus. Mukaan mahtuu sekä konservatiiveja että liberaaleja esimerkiksi suhteessa kansainväliseen kauppaan.”

”Suomalainen viljelijä kokenee yhteisyyttä sellaisen tuottajan kanssa, joka pitää eurooppalaista ja amerikkalaista maa- ja elintarviketaloutta tasa­vertaisina, toisiaan hyödyttävinä ja haluaa, että nämä alueet käyvät keskenään kauppaa”, Arovuori pohtii.

”Sellainen tuottaja on luultavimmin demokraatti.”

Mikä vaalin tulos onkaan, sillä ei ole Suomen maataloudelle suuria vaikutuksia suoraan, ainakaan lyhyellä aikavälillä. Siitä ovat yhtä mieltä Arovuori ja maatalouspolitiikan professori Jyrki Niemi Luonnonvarakeskus Lukesta.

”Clinton toki edustaa jatkuvuutta. Trumpin valinta toisi – ainakin alussa – politiikkaan ja markkinoille tiettyä arvaamattomuutta ja epävarmuutta. Se saattaisi heijastua kielteisesti maa- ja elintarviketalouteenkin”, Niemi sanoo.

No kumpi?

”Ennustettava toimintaympäristö on aina paras”, Arovuori sanoo. ”Clinton on ennustettavampi hyvässä ja pahassa.”

Niemi sanoo olevansa huolissaan ennen muuta kauppapolitiikasta – voittaa kumpi tahansa.

”Mikäli Trump voittaisi ja toteuttaisi vaalilupauksensa lisäämällä tuonnin esteitä, se hidastaisi maailman talouden kasvua ja siten myös maataloustuotteiden hintojen elpymistä. Toisaalta myös Clinton on luvannut tiukentaa kauppa­politiikkaa. EU:n ja USA:n välisen TTIP-sopimuksen toteutuminen vaikuttaa vaikealta, valittiinpa Trump tai Clinton.”

”Clinton”, Niemi lopulta nimeää. ”Clintonin valinta aiheuttaisi vähemmän epävarmuutta kauppapolitiikkaan ja markkinoihin. Pitäisin sitä Suomen maatalousyrittäjien kannalta parempana.”