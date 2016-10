Dekkaristi Max Seeck toivoo poikien löytävän lukemisen: "Puhelimen räplääminen passivoi"

Max Seeckin esikoiden, Hammurabin enkelit, ilmestyi elokuussa. Kansainvälisestä, Suomeen ja Kroatiaan sijoittuvasta kirjasta povataan seuraavaa vientihittiä.

"Ulkomaille lähdetään häpeilemättä ja leuka pystyssä kehumaan kirjaa. Suomessa ollaan liian vaatimattomia, vastan viime aikoina on tajuttu että mehän ollaan aika hyviä."

Kirjassa Suomen suurlähetystön työntekijä katoaa jälkiä jättämättä Kroatiassa. Katoamista lähtevät selvittelemään entinen rauhanturvaaja Daniel Kuisma ja ulkoministeriön asiantuntija Annika Lehto.

Hahmojen monitasoisuus oli Seeckille tarinassa erityisen tärkeää. Kuisman menneisyys ja sen aiheuttamat traumat ja ahdistus ovat juonessa pääosassa. Jännityskirjallisuuden moderni sankari on kaukana kaikkivoivasta, konemaisesta James Bondista.

”Mitä vanhemmaksi tulee, sitä enemmän tuntuu siltä, että miehenä on ok kertoa tunteistaan ja sanoa, että pelottaa", Seeck kertoo.

"Miesten tunteet eivät ole muuttuneet, mutta nykyään niistä saa puhua ääneen.”

Jännityskirjoilla tavoitellaan usein juuri maskuliinista yleisöä. Miehet ja pojat lukevat kuitenkin yleensä vähemmän kuin naiset ja tytöt.

"On tylsää, että elektroniikka on syrjäyttänyt kirjoja. Toisaalta: Kuka minä olen sanomaan mitä ihmiset tekevät vapaa-aikanaan? Lukeminen tekee kuitenkin hyvää ja mielikuvitusta on mukava käyttää, kun esimerkiksi hahmoista pääsee luomaan oman käsityksensä."

Kirjailija on kokenut älypuhelimet ongelmallisiksi myös omassa elämässään: niiden nopeaksi suunniteltu vilkaisu venyy helposti.

"Älypuhelimen räplääminen passivoi. Yhtäkkiä huomaakin, että aikaa on kulunut mutta ei oikein mitään ole saanut aikaan."

Erityisesti somen käyttöön liittyy myös muita lieveilmiöitä.

"Tämä on pelottavaa aikaa: joillakin sometileillä on sama levikki kuin lehdillä. Perustelemattomat tiedot ja uskomukset leviävät helposti."

"Ihmiset julkaisevat kärjekkäitä mielipiteitä ehkä ajattelematta seurauksia. Tämä johtaa taas siihen, että jopa yhden lauseen perusteella annetaan törkeää palautetta ja henkilöä myllytetään säälimättömästi sosiaalisessa mediassa."

Kirjailija toivookin enemmän käytöstapoja ja kunnioitusta myös someen.

"Suvaitsemattomastakaan kommentista ei kannattaisi lähteä lynkkaamaan, sillä se lisää vastakkainasettelua ja jakolinjoja."

Helsingissä syntynyt kirjailija kuvailee itseään innokkaaksi maaseutumatkailijaksi. Suomen eri kolkat ovat tulleet tutuiksi sukulaisten ja ystävien kautta ja pari nuoruuden kesää kului metsätöissä.

"Olen mukana myös metsästysseurassa, mutta ensimmäinen hirvenkaato on vielä saamatta."