Eduskuntatalon huonekaluja entisöidään Kauhajoella

Mikä yhdistää Eduskuntatalon peruskorjausta ja Kauhajokea? Vastaus on Susanna Kilpeläinen. Hän on huonekalujen entisöijä, joka loihtii Edus­kuntatalon peruskorjauksen yhteydessä talon monet huonekalut uuteen uskoon.

Yksin hän ei huonekaluja kuitenkaan korjaa. Projektin ajan apuna on neljä verhoilijaa.

”Normaalisti meitä olisi tässä töissä vain minä ja verhoilija Anne Peltonen, mutta Eduskuntatalon projektin vuoksi piti ottaa apujoukkoja mukaan”, Kilpeläinen kertoo verstaallaan.

Eduskuntatalon peruskorjausprojektin vuoksi huonekalujen kunnostamiseen kuluu paljon tunteja. Kilpeläisen mukaan työ on kuitenkin niin mielekästä, että pitkät päivät eivät haittaa.

Hidasta työnteosta tekee erityisesti se, että ammattilaiset käyttävät vain perinteisiä menetelmiä ja aineita huonekalujen entisöintiin.

”Lakat poistan liuottamalla, jotta poistaminen olisi mahdollisimman hellävarainen kalusteille. 30 tuolin käsittelyyn meni yhteensä kaksi viikkoa. Ja kalaliima taas on sellainen, joka jätetään yön yli vaikuttamaan. Hoppu ei ole hyväksi tässä ammatissa”, Kilpeläinen naurahtaa.

Hoputtelematta on koko projekti sujunut. Kilpeläinen ei ole ehtinyt muita töitä ottaa vastaan kahteen ja puoleen viime vuoteen, eikä hän ole välissä lomaillutkaan.

”Projekti alkoi syksyllä 2014, ja sen pitäisi loppua nyt elokuussa, eli yhteensä tämä on noin kolmen vuoden kestoinen pesti”, yrittäjä kertoo.

Kilpeläinen päätyi Eduskuntatalon peruskorjausprojektiin Teuvan aikuiskoulutuskeskuksen kautta.

Hänen siellä opiskellessaan oli käynnissä Presidentinlinnan remontti ja sen huonekaluja entisöitiin koulussa.

Kun jonkin ajan päästä Eduskuntatalon huonekaluille kaivattiin entisöijiä, otettiin Teuvan aikuiskoulutuskeskukseen yhteyttä.

”Eräs opettaja välitti viestin eteenpäin meille juuri valmistuneille opiskelijoille. Projekti oli sen verran laaja, että tekijöitä tarvittiin paljon. Päätimme sitten yhdessä neljän verhoilija­kaverini kanssa tarttua haasteeseen.”

Kilpeläinen kumppaneineen kävivät Helsingissä katsomassa kalusteita, jotka oli jaoteltu eri paketteihin; yhteen entisöintipakettiin kuului kahvilan tuolit ja pöydät, toiseen pakettiin taas valiokunnan pöydät ja kirja­hyllyt sekä hallituksen pöytä ja puhemiesneuvoston pöytä.

”Tiettyjen huoneiden kalusteet kuuluivat yhteen pakettiin tai sitten isot huonekalut kuuluivat yhteen. Paketteja oli monia, ja tarjouksen tekijöitä oli myös useampi taho. Me saimme lopulta kuusi erikokoista pakettia”, Kilpeläinen sanoo.

Eduskuntatalon kalusteet viehättävät Kilpeläistä paitsi siksi, että ne ovat vanhoja huonekaluja, myös siksi että ne ovat kansallisaarteita.

”1930-luvun suunnittelu ja hieno työjälki miellyttävät. Silloin ei ole ollut cnc-koneita, joilla voi ohjelmoida, vaan kaikki on tehty alusta loppuun käsityönä”, entisöijä selittää.

”Esimerkki hienosta käsi­työstä on 6,5 metriä pitkä yhtenäinen pöytä. Sen suunnittelutyö on vaikuttavaa ja loimu­koivun loimut näkyvät kauniisti.”

Pääsääntöisesti juuri loimu­koivusta, mutta myös jakarandasta valmistetut kalusteet pääsevät täällä perinpohjaiseen kasvojenkohotukseen; lakat poistetaan, pintoja hiotaan, tekstiilit uusitaan ja mahdolliset kolhut paikataan.

”Mielestäni on tärkeää kunnostaa tällaisia kauniita käsintehtyjä kalusteita. On ihmeellistä ajatella, että tässäkin tuolissa on saattanut istua Kekkonen tai Paasikivi”, Kilpeläinen pohtii katsellen kunnostusvuoroa odottavia tummapintaisia puutuoleja.

Työn haastavuus piilee sen suuressa koossa – niin kokonaisuuden kuin yksittäisten huone­kalujenkin.

”Joittenkin pöytien kannet painoivat 300 kiloa, ja kirjahyllyt ovat myös isoja ja painavia”, Kilpeläinen päivittelee.

”Käymme aina itse toimittamassa valmiit kalustekokonaisuudet Helsinkiin. Kerran ohjasin kahtatoista miestä, jotka koettivat asettaa pöydän kannen oikealle kohdalle sen jalkojen päälle. Makasin itse pöydän alla katsomassa, että se asettuu oikeisiin uomiinsa ja ohjeistin miehiä huutamalla vuoroin ikkuna ja ovi, sen mukaan mitä kohti kantta piti liikuttaa”, yrittäjä muistelee nauraen.