"Ei peruskoulunsa päättäneille nuorille saa sysätä liikaa vastuuta ammattiopinnoista eikä etäopintoja saa lisätä enää"

Taitaja 2017 -tapahtuman suurin joukkue, 36 kilpailijaa, tulee tänä vuonna Pohjois-Karjalasta.

Yksi joukkueen jäsenistä on joensuulainen Niina Jeskanen, jonka laji on eläintenhoito ja oppilaitos Pohjois-Karjalan ammattiopiston Kiteen yksikkö. Hän on saanut vuonna 2014 aloitetut opintonsa lähes valmiiksi. Pääsy Taitaja-finaalin on 18-vuotiaan opiskelijan opintojen huipennus.

Kahdeksan finalistin joukossa Jeskanen ei aio jäädä viimeiseksi, vaikka tärkeintä on voittaa itsensä.

”Kilpailutilanne jännittää. Osaanko toimia siinä, kuten toimisin normaalisti? Jännitys siirtyy herkästi eläimeen, mikä hankaloittaa tehtävästä suoriutumista oman jännityksen lisäksi.”

Jeskanen oli Iisalmessa käydyn Taitaja-semifinaalin paras. Finaalissa odottaa lypsy-, lammas-, koira-, matelija- ja pienkuormaintehtävä.

Ennakkoon vahvimmaksi osa-alueeksi hän nimeää lypsyn ja haastavimmaksi matelija­tehtävän.

Kiteellä opetus on suuntautunut tuotantoeläimiin, pieneläimiin liittyvää opetusta on vähemmän. ”Olemme saaneet kuitenkin laajasti oppia vähän kaikesta, ja se on ollut hyvä”, Jeskanen kiittelee.

”Meillä on pieni yksikkö, missä opettajat ovat voineet panostaa yksilölliseen opetukseen. He ovat saaneet valettua meihin uskoa ja luottoa omiin kykyihimme. Uskomme osaavamme.”

Jeskanen suoritti eläinten­hoitajan opintojen rinnalla vuoden verran myös lukiota, mutta luopui kaksoistutkinnon tavoittelusta. Opinnot kävivät liian raskaiksi.

”Halusin tehdä yhden tutkinnon kunnolla sen sijaan, että olisin tehnyt kaksi huonosti.”

Jeskanen analysoi tarkasti omaa osaamistaan ja oppimistaan. Hän kertoo olevansa hidas oppimaan. ”Jos joku kirja pitää lukea kerran, minun pitää lukea se kahdesti sisäistääkseni asiat. Parhaiten opin, kun saan tehdä asiat kädestä pitäen.”

Häntä hirvittää ammattiopetukseen esitetyt leikkauk­set. ”Etäopinnot eivät saisi lisääntyä. Jos vapautta on enemmän, kukaan ei opiskele mitään. Ei peruskoulunsa päättäneille nuorille voi sysätä liikaa vastuuta, he käyttävät vapautta väärin hyväksi.”

Opintojen ensimmäisenä vuonna Jeskanen haaveili lomittajan työstä. Työharjoittelu­jakso lomittajan matkassa muutti haavetta.

”Edessä on aina uusi navetta, uudet paikat ja uudet toimintatavat. Ne pitäisi pystyä omaksumaan hyvin lyhyessä ajassa niin, että saisi tehtyä työt mahdollisimman hyvin. Se tuntuu turhan haastavalta. Näkisin itseni ennemminkin työntekijänä yhdellä tilalla.”

Lomittajan työstä haaveilu on jäänyt taka-alalle ja työ lemmikkihoitolassa tuntuu tällä hetkellä kiinnostavimmalta.

Jeskanen sai osa-aikatyön työharjoittelupaikastaan Karsikon lemmikkihoitolasta Joen­suusta. Millä eväillä voi harjoittelupaikasta saada töitä?

”Motivaatio ja asenne ratkaisevat. Tehdään työt sovitusti, ollaan paikalla sovittuna aikana ja kysytään, jos jotain ei osata”, kiteyttää Jeskanen.

Hänestä jo opinnoissa opiskelijoilta pitäisi vaatia täsmällisyyttä. Hyppy työelämään voi olla joillekin liian iso, jos koulussa totutaan lepsuiluun.

Tulevaisuuteen Taitaja-­finalisti katselee luottavaisin mielin. Finaalin ja koulun päättymisen jälkeen hän suuntaa suorittamaan varusmiespalvelusta Kainuun prikaatiin Kajaaniin.

Sitten olisi mukava saada töitä ja töiden ohella voisi vaikka opiskella. Yhden ammattitutkinnon varaan Jeskanen ei laske tulevaisuuttaan.

SM-titteleistä kilpaillaan 50 ammattialalla ja kilpailijoita on mukana yli 500.

Kilpailulajit ovat auto- ja kuljetustekniikan, it- ja viestintäteknologian, palveluiden, rakentamisen, ravitsemus­palveluiden ja teollisuuden aloilta.

Näytöslajeina tänä vuonna kilpaillaan kaupunkiviljelyssä, infrarakentamisessa ja robotiikassa..