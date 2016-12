Elsi Katainen odottelee Paavo Väyrysen päätöstä

Lauantaina 50 vuotta täyttävä keskustan kansanedustaja Elsi Katainen odottelee parhaillaan mitä europarlamentaarikko Paavo Väyrynen päättää tehdä.

"Aukeaako siellä paikka ja mitä se minulle tarkoittaa? Olen ensimmäinen varajäsen europarlamenttiin. Minun jälkeeni toisena on Mikael Pentikäinen."

Katainen tiesi jo eurovaaliehdokkaaksi lähtiessään, että lähtö Brysseliin voi tulla. Sitten pitäisi pakata vähän isompi matkalaukku. Kotona asia on keskusteltu jo ehdokkaaksi lähtiessä.

"Totta kai kansainvälinen kokemus kiinnostaa. Minusta se on tänä päivänä tärkeääkin. Jos päätös pitäisi tehdä nyt, todella vakavasti asiaa harkitsisin. Kyllä ne maanviljelijöiden ja aluepolitiikan asiat brysselissä päätetään."

Nyt paikka on ehdottomasti eduskunnassa. Kotimaassa hänen leipälajikseen on muotoutunut aluepolitiikka, kunta-, maakunta-, sisäisen turvallisuuden ja maaseudun asiat. Hallintovaliokunnan jäsen on teoillaan lähellä tavallisten kansalaisten arkea joka puolella Suomea.

"Olisin halunnut myös maa- ja metsätalousvaliokuntaan, mutta sinne haluavat kaikki meidän ryhmästämme."

Ministerin tehtäviin Elsi Kataisella ei ole ollut erityistä hinkua.

"En ole koskaan liponut kieli pitkällä ministerinsalkkua. Sellainen on hirveä sattumien summa. Pitää olla oikea alue, sukupuoli ja substanssi."

"Kunnianhimo ei ole kunniakasta naiselle. Miehelle ehkä. Minulla on kova eteenpäin menemisen, vaikuttamisen halu. Usko, tieto ja luottamus, että pystyn vaikuttamaan. Hyvät verkostot."

Katainen näkee kunnianhimon patsasteluna. Itsensä korottamisena. Vanhanaikaisena.

"Semmoinen ei vie asioita eteenpäin. Poliittinen vaikuttaminen on ennen kaikkea yhteistyötä."

Kiinnostus poliittiseen vaikuttamiseen on lähtöisin jo kotoa, missä isä oli paikallispolitiikassa ja osuustoiminnassa mukana.

"Kun muutin Pielavedelle, minua alettiin heti kysellä kunnallispolitiikkaan. Siitä se lähti."

Tukea on tullut yllättävistä paikoista.

"Aina moititaan kepu-ukkoja. Minulla on toisenlainen mielikuva. Olen saanut omalta porukaltani valtavasti kannustusta. En voi tarpeeksi kiittää naisia ja miehiä, jotka ovat kulkeneet nämä vuodet rinnallani."

Elsi Kataisen mielestä politiikka on ennen kaikkea nöyryyden ja rohkeuden harjoittelua. Kun saa mandaatin hoitaa asioita, tehtävä pitää suorittaa parhaan kykynsä mukaan. Jopa ylittäen ne.

"Pitää myös vastaanottaa kaikenlaista palautetta. Pitäisi tuntea ihmisten todelliset ajatukset. Kyllähän se jonkinlaisesta poliitikkojen epäonnistumisesta kertoo, että on koettu trumpit, brexit ja jytky. Tarvitaan nöyryyttä ja sydäntä kuulla äänet, jotka eivät ole suuna päänä sanomassa suoraan, vaan jotka ovat niitä hiljaisia."

Haapajärvellä syntynyt Elsi Katainen on maalaistalon tytär. Iloinen, ulospäin suuntautunut, räiskähtelevä. Siellä Elsi, missä tapahtuu.

Katainen itse asuu perheineen 21 kilometrin päässä Pielaveden kirkonkylältä.

"Niin pienten ja huonojen teiden päässä, että joskus vierailla meinaa usko loppua kylään tullessa. Mutta siellä asuminen ei tarkoita ettei voisi vaikuttaa asioihin. Olen siitä malliesimerkki."