Erikoisten löylyttäjien maa: Kahdeksan outoa saunaa

Ihmiset & kulttuuri 03.08.2016 Tuulikki Viilo

Kun saunomisesta on kyse, mielikuvitus on käytössä. Asuntomessuilla nähtiin kokoontaitettava sauna, mutta suomalaisten saunahulluus on yltänyt erikoisempiinkin innovaatioihin.