Eteläafrikkalaistila huolehtii työntekijöistä kehdosta hautaan

Eteläafrikkalaisen viinirypäleyrityksen nimi Mooigezicht eli kauniit kasvot kertoo kahdesta asiasta: upeista maisemista ja hymyilevistä työntekijöistä.

”Viinirypäleiden viljely vaatii taitoa. Me arvostamme työntekijöitämme, sillä he ovat tärkein voimavaramme”, sanoo Nico Verster, perheyrityksen henkilöstöpäällikkö.

Mooigezicht on Etelä-Afrikan vanhimpia viinirypäleiden tuottajia. Tilan nykyinen isäntä Francois Roussow on kolmatta polvea ja neljäskin on astumassa remmiin.

Tilan sijainti on oivallinen, sillä Hex-laaksosta on hyvät yhteydet satamiin rautatien ansiosta. Tilalta viedään noin satatuhatta tonnia rypäleitä vuodessa ulkomaille eli 90 prosenttia tuotannosta.

Korjuukaudella joulukuun lopusta huhtikuun alkuun tilalla työskentelee 1 700 henkeä, mutta vakituisesti tila työllistää 550 työntekijää. Se tuottaa siemenettömiä vihreitä, vaaleita ja tummia rypäleitä.

Mooigezicht ei oikeastaan ole yksi tila, vaan tilakauppojen myötä yritykseen kuuluu yksitoista tilaa. Useimmissa niistä on oma pakkaamo, asunnot työntekijöille, terveysasema, päiväkoti, koulu ja harrastusmahdollisuudet.

Kansainvälinen maataloustoimittajien ryhmä pääsi tutustumaan pakkaamoon ja päiväkotiin. Täällä niin kuin monissa muissa Etelä-Afrikan tuotanto­laitoksissa työtä tehdään suurelta osin ihmisvoimin, sillä työvoima on halpaa.

Pitkä rivi työntekijöitä seisoo viinirypälelinjalla siistimässä terttuja pakkauksiin, jotka tällä kertaa lähtevät Saksan Edeka-ketjuun.

Rypäleitä tulee Suomeenkin, ja haasteena on pitää ne rapeina ja raikkaina parin, kolmen viikon kuljetuksen aika.

Työntekijät tekevät yhdeksän tunnin päivää, ja välillä on puolen tunnin aamiais- ja tunnin lounastauko. Työaikaa seurataan kellokortilla. Töihin tullessa täytyy vaihtaa vaatteet ja pestä kädet.

Käsienpesupaikalla on pesuohjeet, mutta saippuasäiliö näyttää tyhjältä. Vierailta ei käsienpesua vaadita, ei myöskään suojavaatetusta.

Työntekijöiden lapset saavat ilmaisen päivähoidon ja kaksi ateriaa päivässä tilan päiväkodissa. Vanhempia opastetaan lastenhoidossa.

Vierailu yhdessä tilan päiväkodeista on päivän kohokohta niin lapsille kuin vieraillekin.

Lapset ovat valmistelleet tanssiesityksen ja pyrkivät sen jälkeen kilpaa kuvattaviksi.

Verster kertoo, että lapsiperheiden tilanne on viimeisen kymmenen vuoden aikana kohentunut huimasti.

”Alkoholi on ollut iso ongelma ja siitä seurannut sikiön alkoholioireyhtymä FAS, koska äidit eivät ole tienneet alkoholin raskaudenaikaisista vaaroista. Kerromme niistä perheille. Ongelmiin saa myös apua.”

Päiväkodin jälkeen lapset käyvät tilan koulua. Tila tukee myös parhaiden oppilaiden kolmannen asteen koulutusta.

Työntekijöiden palkka ei ole päätähuimaava.

Rahaa ei toisaalta kulu paljon, kun yritys tarjoaa asunnon aidatulla alueella, sähkön, juoksevan veden ja jätehuollon.

Jos yli 60-vuotias on työskennellyt tilalla yli kymmenen vuotta, hän saa jäädä asumaan loppuiäksi taloonsa tai anoa kaupungin asuntoa, jolloin yritys antaa hänelle muuttotukea.

Mooigezicht ei pidä huolta pelkästään omista työntekijöistään, vaan jakaa joka viikko 80 litraa keittoa ja 30 leipää alueen köyhille ja pitää vaatepankkia.

”Aina kun ostamme uuden tilan, kohennamme siellä asuvien elintasoa. Rakennamme taloihin kylpyhuoneet ja perustamme koulut”, Verster kertoo.

Etelä-Afrikassa on pitkään ollut ongelmana rikollisuus maatiloilla. Valkoisia viljelijöitä on murhattu jopa kiduttaen.

Mooigezichtissa rikollisuutta ei ole juurikaan ollut.

”Kohtelemme ihmisiä hyvin ja rakennamme suhteita. Näin syntyy kunnioitus ihmisten välille”, Verster sanoo.

”Haluamme huolehtia työntekijöistämme heidän koko elämänsä ajan.”