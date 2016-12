Eteläsavolainen pienuuden hulluus tuo toivoa Etelä-Afrikkaan – "Mitä kaikesta koituu, jos meiltäkin katoaa sukupolvien hiljainen osaaminen?"

Etelä-Afrikassa viljelijän työtä ei arvosteta – oikeastaan sen harjoittaminen on häpeä, kertoo näkemästään Jäppiläläinen lihantuottaja ja Hyvätuuli Highland Oy:n toimitusjohtaja Esko Rissanen.

Pienviljelijöiden osaaminen katosi lähes kokonaan, kun suuret tilat ottivat maat käyttöönsä, Rissanen selittää.

Eteläafrikkalaista maataloutta kehittämällä köyhiä perheitä voi nostaa toimeentulon rajalle. "Haluamme saada aikaan samanlaisen myönteisen pyörteen kuin meillä täällä Jäppilässä on ollut 15 vuoden ajan."

Rissanen tarkoittaa sitä osaamista ja tietoa, jota hän kerryttänyt yhtiökumppaninsa Matti Kauhasen kanssa. He hoitavat tilojaan Ranchising-konseptin mukaisesti, joka on ketjumuodossa toteutettavaa maatilayrittäjyyttä. Mahdollisimman pienillä resursseilla ja tuotannon määrällä saadaan aikaan kohtuullinen toimeentulo.

"Toiminnan lähtökohta on pienuuden hulluus."

Hyvätuuli Highland oli mukana kolmivuotisessa EU:n rahoittamassa Tradeit-hankkeessa. Sen kautta päädyttiin yli vuosi sitten kesällä Italiaan kesäakatemiaan esittelemään Ranchising-konseptia.

Kuulijoiden joukossa oli lehtori André Mostert Englannin Itä-Lontoon yliopiston yrittäjyysyksiköstä. Etelä-Afrikassa syntynyt Mostert esitti idean: lähtekää Etelä-Afrikkaan kehittämään maataloutta Ranchising-ajattelun pohjalta.

Etelä-Afrikkaa koluaa pääasiassa Sami Lehto, joka on Hyvätuuli Highlandin liiketoiminta-asiantuntija. "Tavoitteena on, että puolen vuoden kuluessa solmimme ensimmäiset franchising-sopimukset ja käytännön työ voi alkaa", Rissanen kertoo. "Me viemme maatalousosaamisen lisäksi myynnin ja markkinoinnin osaamista – emme koneita tai laitteita."

15 000 kilometrin päästä katsoen suomalainen maatalous näyttäytyy uudessa valossa. "Mitä kaikesta halpuuttamisesta ja vastaavasta koituu, jos maatalous joutuu niin ahtaalle, että meiltäkin katoaa sukupolvien hiljainen osaaminen?"

"Olemme nähneet, miten äärettömän vaikeaa kaiken aloittaminen alusta on. On iso riski, että meille käy kuten Etelä-Afrikassa."