Etkö ymmärtänyt virkamiehen viestiä? Ilmianna meille hallinnon munkkilatinat

Munkkilatinaa, kapulakieltä vaiko peräti lampaanlatinaa? Näillä ja varmasti monilla muillakin värikkäillä nimityksillä tarkoitetaan koukeroista ja mutkikasta kieltä, jota tavallisen kansalaisen on vaikea ymmärtää.

Varsinkin virkakieltä eli viranomaisten ja julkisten palveluiden tarjoajat sortuvat usein viestimään tavallisiakin ihmisiä koskevista asioista tavalla, jota vastaanottajat eivät hyvällä tahdollakaan ymmärrä.

Tällä viikolla MT kertoi viljelijän elykeskukselta saamasta tukipäätöksestä, jonka 11-rivisestä lauseesta on erittäin vaikea saada selvyyttä.

"Sinänsä siinä ei ole virheitä, mutta asia kyllä hukkuu asetusten alle", totesi lauseesta myös Mavin erikoissuunnittelija Kati Törmä.

Virkakieli sinänsä ei ole väistämättä munkkilatinaa tai kapulakieltä.

Kotimaisten kielten keskus Kotus tekee yhteistyötä kahdentoista valtion viraston ja kuntayhtymän kanssa selkeämmän virkakielen eteen. Yksi mukana olevista virastoista on juuri Mavi.

"Asiakkaillemme, kuten viljelijöille, tukiasiat hausta aina maksuun asti näyttäytyvät monenlaisina teksteinä, kuten tiedotteina, ohjeina, lomakkeina, määräyksinä ja oppaina. Tavoitteemme on, että tekstit ovat selkeitä ja ymmärrettäviä", todetaan Kotuksen nettisivuilla julkaistussa esittelytekstissä.

Mavissakin lipsahduksia on sattunut.

"Kuten virkakielelle tyypillistä, on kapulakieltäkin päässyt ajoittain pesiytymään teksteihin. Punainen lanka on saattanut piiloutua passiivin taa tai lässähtää lauseenvastikkeiden lomaan. Selkeän kielen sarkaa on siis vielä kynnettävänä", tekstissä todetaan.

Yksi konkreettisia esimerkkejä selkeästä viestinnästä on Mavin mukaan tulossa ollutta uutta tukijärjestelmää kuvannut Pieni vihreä kirja, jonka Mavi julkaisi syksyllä 2014.

Tämän oppaan laadintaprosessista voi lukea lisää Kotuksen nettisivuilla julkaistusta jutusta.

Aina viesti ei lukijalle silti avaudu juuri sillä tavalla kuin tekstin laatija on sen ajatellut. Syynä voi olla kiire tai hankala ja monimutkainen asia. Kaikki kirjoittajatkaan eivät välttämättä ole synnynnäisiä sanaseppoja, jotka luovat selkeän tekstin käden käänteessä.

Oletko itse kohdannut jonkin tekstin, joka on kerta kaikkiaan ylittänyt ymmärryksesi? Tai onko joskus silmiisi osunut teksti, jonka perimmäinen sisältö onkin ihan jotain muuta mitä tekstissä näyttäisi lukevan?

Ilmianna virkakielen kukkaset, munkkilatina, kapulakieli ja lampaanlatina meille.

Voit lähettää esimerkkisi osoitteeseen toimitus@maaseuduntulevaisuus.fi

Kirjoita viestin aihekenttään "Kapulakieli".