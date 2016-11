Hammaslääkäri pitää lomaa perunannostoaikaan

Limingan terveyskeskuksessa vastaavana hammaslääkärinä toimii Marja-Leena Autio, jonka hersyvä nauru toivottaa tervetulleeksi vastaanottohuoneeseen.

Autio asuu parinkymmenen minuutin ajomatkan päässä Tyrnävällä, jossa hänen miehensä Jari Kallinen viljelee ruokaperunaa. Maatilalla asuminen ei ollut Autiolle hyppy tuntemattomaan, sillä hän on kotoisin pieneltä lypsykarjatilalta Alahärmästä Etelä-Pohjanmaalta. Hammaslääkäriopinnot toivat naisen 80-luvulla Ouluun, josta löytyi myös tuleva aviomies.

"Tyrnävällä asumiseen oli helppo tottua. Maisemakin on sama – aakeeta laakeeta", hän naurahtaa.

Pariskunta totuttelee nyt asumaan kahdestaan, sillä heidän kaikki kolme lastaan ovat muuttaneet omilleen.

"Tämä on toinen talvi ilman lapsia. Suuri elämänmuutos", Autio pohtii.

Perheen 24-vuotias esikoistytär Noora asuu ja työskentelee Tampereella. 21-vuotiaista kaksosista Lauri opiskelee Vaasassa sähkö- ja automaatiotekniikkaa ja Saara Oulussa tradenomiksi.

"Meillä uitiin kilpaa, pelattiin jääkiekkoa ja pesäpalloa, käytiin pianotunneilla", Autio luettelee.

Kuljetusrumbaan tarvittiin molempia vanhempia. Aution mukaan se ei olisi ollut mahdollista ilman hänen miehensä joustavaa työtä.

Miehen ansiota on myös, että kun lapset olivat pieniä, Autio ei joutunut kertaakaan olemaan töistä pois lapsen sairastumisen vuoksi. Varsinkin talvisin, kun tilalla on kasvukautta vähemmän töitä, kaupassakäynti ja ruuanlaitto ovat pitkälti olleet Kallisen vastuulla.

"Alkuaikoina Jari saattoi kysyä, mitä laitan ruuaksi. Mies oppi nopeasti kokkaamaan itse", Autio kertoo. Kotityöt jaetaan kuitenkin tasa-arvoa vaalien, molemmat osallistuvat kodin hoitoon.

Tilalla kiireisin aika on syyskuun pari ensimmäistä viikkoa, kun perunat nostetaan maasta. Silloin Autiokin ottaa töistä lomaa ja hyppää nostokoneen perävaunuun lajittelemaan satoa.

"Ainoastaan kahtena syksynä en ole ollut perunannostossa mukana lasten syntymän vuoksi."

Perunoiden lajittelu on Aution mukaan hyvää vastapainoa hammaslääkärin millintarkalle työlle.

"Se on vähän ronskimpaa hommaa."

Traktorilla ja jyrsintäkoneellakin ajo sujuu, mutta trukin ja nostokoneen kuljettamisen Autio jättää miehelleen. Jatkajaa tilalle ei välttämättä löydy, sillä yksikään lapsista ei ole osoittanut kiinnostusta ryhtyä viljelijäksi.

Vuonna 2005 perhe muutti Kallisen kotitilalta Tyrnävän kirkonkylälle. Lasten koulu- ja harrastusmatkat ja Aution työmatka lyhenivät.

Maanviljelijän työtä vierestä seuranneena Autiota harmittaa, että viljelijä on niin suuresti ulkoisten tekijöiden armoilla.

"Vaikka haluaisi tehdä työn hyvin, on paljon asioita, joihin ei voi itse vaikuttaa. Sateet voivat pilata sadon, tai jos tulee hyvä sato, niin hinta tippuu", hän huokaa.

Tuotantokustannusten nousu, lainat ja pakolliset kulut stressaavat. Toki viljelijällä on oma vapautensa, kun vapaita voi pitää silloin, kun itselle sopii.

Autiolle itselleen on ollut selvää, että hän haluaa olla palkkatyössä.

Limingan terveyskeskuksessa hän aloitti vuonna 2004. Sitä ennen hän hoiti opiskelijoiden hampaita YTHS:llä. Yksityisvastaanottoakin hän on pitänyt ja opetustyötäkin tehnyt yliopistolla hetken.

Terveyskeskuksessa Autiota kiehtoo asiakkaiden laaja kirjo, joka tuo työhön vaihtelevuutta. Limingassa asuu paljon lapsia, joten oikomishoitojakin hän on päässyt tekemään.

Hammaslääkärin työ on tuonut perheen talouteen vakautta. Viisihenkinen perhe on päässyt matkustelemaan ja lapset harrastuksiinsa.

Vanhempien omat harrastukset jäivät ruuhkavuosina taka-alalle.

Nyt Autio laulaa kahdessa eri kuorossa ja käy kansalaisopiston espanjan kursseilla.

Kallisella on kausikortti Oulun Kärppien kotiotteluihin. Jääkiekko on perunanviljelijän henkireikä, mutta myös vaimo seuraa lajia silloin tällöin.

"Jesse Puljujärven uraa on ollut mukava seurata. Hänellä on kaunis hymy ja hyvät hampaat."

100 lukijaa: Marja-Leena Autio

Missä ja millä luet MT:tä? "Luen paperilehteä kotisohvalla. Verkkolehteä en lue."

Mitä teet lehdelle lukemisen jälkeen? "Sytytän sen avulla takkaa, kun palelee."

Parasta ja parannettavaa MT:ssä? "Tykkään Kantri-liitteestä. Siinä on mielenkiintoisia tarinoita maaseudun ihmisistä. Myös esimerkiksi ruokaohjeet ja Simo Rallin kolumnit ovat hyviä. MT:n asiajutut eivät niin paljoa kiinnosta, koska en itse ole viljelijä, mutta tuen heitä. MT on hyvä alan ammattilehti. Siinä on myös hyvät sarjakuvat."