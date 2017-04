Heitettäviä luita ja peli sisällissodasta – Suomen lautapelihistoriaan mahtuu kaikenlaista

Pienet esineet lentävät ilmassa. Pisteitä saa sen mukaan, miten ne laskeutuvat maahan. Monille peli on tuttu nimellä Heitä sikaa, mutta kolttasaamelaisten keskuudessa se on perinnepeli Päskksiõrr. Pelinappulat ovat poron jalkojen nikamaluita, vastaavia lampaan ja lehmän luita on heitelty esimerkiksi Välimeren alueella vuosituhansia.

"Pelejä on pelattu aina ja kaikissa kulttuureissa", tutkija Niklas Nylund Suomen pelimuseosta sanoo.

Ennen pelien kaupallistumista pelaaminen on usein liittynyt uskonnollisuuteen. Kimblen esikuvana ovat olleet tuhansia vuosia vanhat intialaiset pelit, jotka kuvaavat hindulaisuuden sielunvaellusta ja opettavat pelaajiaan rentoutumaan.