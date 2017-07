Helsinkiläiskokki haluaa hurmata turistin ruualla – ”Meillä on maailman parhaita kaloja, sieniä ja marjoja”

The Helsinki Book on erilainen matkaopas, joka ei sisällä tukuttain kuivaa historiatietoa tai Michelin-tähden ravintoloita.

”Tarjolla on sen sijaan kohteita, jotka on suunnattu perustyypeille, joilla on perusrahaa”, kirjailija Marc Aulén muotoilee.

Pääkaupunkimme kohteet ja nähtävyydet ovat Aulénin itse valitsemia, mukaan lukien Miina Äkkijyrkän lehmäpatsaat ja Kallion kaupunginosan boheemit baarit.

”Kirjaa tehdessäni mietin, mihin itse menisin, jos olisin turistina Helsingissä. Oppaassa on koottuna aitoa kaupunki­elämää ja hauskoja tarinoita. Kirja sisältää enemmän huumoria kuin turistioppaat yleensä”, sanoo Aulén.

Pelkästään Helsingistä teos ei kuitenkaan nimestään huolimatta kerro.

Esillä on lisäksi perisuomalaisia kulttuuripiirteitä, perus­fraaseja ja suomalaisia menestystarinoita rennon letkeästi kerrottuina.

Kirjan sivuilla vilistävät muun muassa Rapalan uistimet, muumit ja Nightwish-yhtye – kaikki sulassa sovussa. Teos valottaa myös, mitä jokamiehen oikeudet ja suomalainen saunakulttuuri erilaisine nyansseineen tarkoittavat.

Kokonaan englanninkielisen oppaan kuvat on ottanut etelä­korealainen Jaeseong Park, joka oli valokuvaajana jo Aulénin pari vuotta sitten kirjoittamassa Sopat!-keittokirjassa.

Sanomattakin on selvää, että ruoka näyttelee isoa roolia myös Helsinki-oppaassa.

”Mukana on sesonkiruokia kantarelleista savuporoon. Kirjan lopusta löytyy lisäksi todella helppoja pohjoismaisia ruokaohjeita”, hehkuttaa Aulén, joka on tullut ehkä parhaiten tunnetuksi ”soppamiehenä”.

Nykyisin Kruununhaassa lounasravintola Qulmaa pyörittävän ravintoloitsijan keitot maistuivat aiemmin Haka­niemen hallin Soppakeittiö­ssä, joka valittiin maan 50 parhaan ravintolan listalle.

Suomalaisen ruokakulttuurin ystäväksi tunnustautuva Aulén ei arastele kritisoida tapaa, jolla maamme makuja toisinaan markkinoidaan.

”Miksi turistien lautaselle tungetaan heti salmiakkia, silliä ja mämmiä? Hauskana vitsinä ne menevät, mutta tekevät suomalaisen ruokakulttuurin markkinoinnille vain hallaa.”

Oudon väristen mömmöjen sijasta Aulén tarjoaisi New Yorkista saapuvalle turistille suomalaisen luonnon monipuolisia antimia, tietenkin hyvin kokattuina.

”Meillä on oikeasti maailman parhaita kaloja, sieniä ja marjoja, jotka ovat fantastisia ruoka-aineita. Niitä pitäisi tehdä vielä paremmin tunnetuiksi.”

Matkailu- ja ravintola-alan yrittäjien pitää Aulénin mukaan myös erikoistua, jos he aikovat pärjätä.

”Kun seisovasta pöydästä löytyy kaikkea mahdollista, tulos on yleensä keskinkertainen eikä herätä mielenkiintoa. Jos taas olet velho riistan kanssa, keskity siihen. Kun sana kulkee, myös matkailijat löytävät tiensä ravintolaan”, Marc Aulén toteaa.

”Harvalle turistille riittää, että hän vain nukkuu tai syö. Matkailijan pitää saada elämyksiä, joita muistella myöhemmin vaikka kavereiden kanssa.”

Aulén kehottaakin yrittäjiä verkostoitumaan, toimivat nämä sitten kantakaupungin sykkeessä tai maaseudun haja-­asutusalueilla.

”Voimia yhdistämällä saa paljon enemmän aikaan kuin omaan napaan tuijottamalla. Verkostojen avulla löytyy sekä yhteistyökumppaneita että uusia asiakkaita.”