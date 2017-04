Hiihdon valmennustieto tuodaan kaikkien saataville verkkoon

Suomalaisessa hiihtourheilussa panostetaan tosissaan siihen, että myös tulevaisuudessa meillä riittää Iivo Niskasia ja Krista Pärmäkoskia arvo­kisojen mitalikorokkeilla. Hiihtolaji on siirtämässä valmennusta nettiin, jolloin kaikki huipputieto on valmentajien ja urheilijoiden saatavilla, asuivatpa he missä tahansa.

”Olemme satsanneet nettipalveluun niin, että jo nyt sitä kautta voi käydä valmennuskursseja ja saada tekniikka­videoita omaan käyttöön”, kertoo hiihtoliiton valmentaja Eero Hietanen.

”Tarkoituksena on se, että kaikki tärkeä tieto on jokaisen saatavilla.”

Palvelusta pääsevät nauttimaan liiton lisenssiurheilijat ja valmentajat, eli käytännössä kaikki hiihtoseuroihin kuuluvat.

”Olemme tehneet yhtenäiset valmennuspäiväkirjat nettiin. Niiden käytöstä on valtava apu, kun halutaan verrata asioita vuosien harjoittelun jälkeen”, Hietanen muistuttaa.

Yhtenäiset toimintatavat merkitsevät sitä, että valmentajien on jatkossa huomattavasti helpompi analysoida urheilijan harjoittelua ja tehdä siihen muutoksia.

Harjoituspäiväkirjat olivat ennen urheilijoiden piirongin laatikossa, eikä niiden tietoja osannut tulkita muu kuin urheilija.

Nyt tiedot ovat netissä, urheilijan ja valmentajan ulottuvissa mihin vuorokauden aikaan tahansa. Halutessa niiden tietoja voivat analysoida myös muut.

”Onhan tästä aivan valtava valmennuksellinen hyöty”, myöntää päävalmentaja Reijo Jylhä.

Tärkeää on myös se, että nyt viimeisin huipputieto on kaikkien saatavilla Utsjoelta tai Hankoon.

Hiihtoliitolla on selkeä tapa tuoda nuoria kohti lajin terävintä kärkeä. Vuokatissa toimiva hiihdon urheiluakatemia, urheilulukio, kerää maan parhaat nuoret samaan paikkaan jo hyvissä ajoin.

”Meillä on noin 60 poikaa ja tyttöä opiskelemassa ja harjoittelemassa Vuokatin urheilulukiossa”, kertoo akatemian hiihtovalmentaja Jussi Simula, itsekin huippuhiihtäjä.

”Ennen lukiota lupaavat hiihtäjät ovat voineet hakeutua myös yläasteelle, joten parhaimmillaan he ovat täällä kahdeksan vuotta.”

Vuokatin akatemiassa on nuoria ympäri Suomea, eteläisimmät Kotkasta ja Hangosta.

”Meillä on myös paljon nuoria Keski-Pohjanmaalta, jossa hiihto on yksi valtalajeista.”

Nuoret muuttavat Vuokattiin asumaan koulun ajaksi. Heidän päivänsä on suunniteltu niin, että aamulla on yksi harjoitus, sitten käydään koulua ja toinen harjoitus on illalla.

Kaikki oppilaat asuvat opistolla, joten harjoitusmatkoihin ei tuhraannu aikaa. Akatemia tarjoaa myös oheispalveluja, kuten fysioterapiaa ja lääkärin.

”Meillä on täällä paras valmennus, oheistoiminnot ja parhaat olosuhteet. Tänä talvena pääsimme hiihtämään ulkona lokakuun alusta ja ladut ovat kunnossa aina huhtikuun loppuun saakka”, Simula kehaisee.

Simulalla on käytössä Vuokatissa viimeisin teknologia, jota kaikki urheilijat pääsevät hyödyntämään.

”Kun kuvaamme jonkun tekniikkaharjoituksen, lataamme sen treenien päätteeksi verkkoon ja voimme siellä verrata sitä edellisiin harjoituksiin. Urheilija näkee heti, kuinka ja missä hän on kehittynyt.”

”Jaamme myös tekniikka­videoita yleiseen käyttöön, näin nuorempien urheilijoitten valmentajat näkevät mihin teknisiin seikkoihin tulee kiinnittää huomiota. Kun tieto on verkossa, ei ole väliä missä valmentaja ja nuori urheilija asuvat.”

Satsaus nuoriin on tuonut tuloksia. Talven Euroopan nuorten olympiafestivaaleilla, nuorten olympialaisissa suomalaiset saalistivat peräti seitsemän mitalia.

Kuusi mitalisteista opiskelee Vuokatin urheiluakatemiassa ja sen seitsemännenkin tuonut urheilija muuttaa sinne ensi syksynä.

”Tämä on oikea tapa kehittää lajia. Pyrimme jakamaan kaiken tärkeän tiedon kaikille, se on meidän valmennuksen vahvuus myös tulevaisuudessa”, päävalmentaja Jylhä painottaa.