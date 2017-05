Huippu-urheilupomo Kojonkoski MM-jääkiekosta: "On täydellinen mahdottomuus menestyä koko ajan"

Miesten jääkiekkomaajoukkueen surkea syksyinen World Cup -esitys ja haparoivat otteet MM-jäillä ovat luoneet Lauri Marjamäen Leijonien ympärille mediamyrskyn.

Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Kojonkoski ei kuitenkaan allekirjoita puheita leijonakiekon kriisitilasta.

"Laitetaan asiat perspektiiviin, Suomalainen jääkiekko on viime vuosina ollut poikkeuksellisen vahvasti esillä, ja menestystä on tullut. Suomalaiseen tapaan otetaan asiat kuitenkin negatiivisen kautta", hän huokaisee.

Vaikka muiden pettymysten päälle luetaan alle kaksikymppisten karsintapeleihin päättyneet kisat, on Kojonkoski tyytyväinen kotimaisen jääkiekon kuntoon.

"Jossain kohtaa kiekko pyörii toiseen suuntaan. On täydellinen mahdottomuus voittaa ja menestyä koko ajan, vaikka sen eteen tehdäänkin intohimoisesti töitä."

Viime vuoden nuorten maailmanmestaruudet, tämän kevään hopea ja suomalaisten yhä kasvava virta NHL:n eliittiin osoittavat Kojonkosken mukaan, että suunta on oikea. Kantapäilleen ei ole kuitenkaan varaa jäädä seisomaan.

"Name of the game on pyrkiä koko ajan tekemään entistä paremmin."

Kojonkoski arvioi, että maajoukkueen otteissa näkyy tällä hetkellä valmennuskulttuurin murros, joka kasvukipujen jälkeen johtaa parempiin tuloksiin.

"Valmentamisen malli on muuttumassa. Siinä korostetaan urheilijoiden sitouttamista ja omistajuutta, ja pyritään henkisten voimavarojen käyttöön ottamiseen."

"Tässä muutoksessa olemme edelläkävijöitä, ja sen laaja onnistuminen ottaa aikaa. Lauri Marjamäki leijonaluotsina edustaa mielestäni hyvin tätä uutta lähestymistapaa."

Jääkiekossa katse on toki kohti myös tulevia talviolympialaisia. Aikaa kisoihin on 265 päivää, ja huippu-urheiluyksikössä käynnistellään loppusuoran projektia. Talvilajien parissa etsitään nyt niitä asioita, joita voidaan tehdä entistä paremmin.

"Jokaisessa Pyeongchangiin tähtäävässä lajissa on tehty vahvaa analyysia. Meidän tehtävämme on auttaa tuossa prosessissa, löytää työkaluja tarpeiden paikkaamiseksi ja toimia niiden mukaan, yksilö- ja maajoukkuetasolla."

"Esimerkiksi maastohiihdossa tiedetään tarkkaan, missä pitää edelleen parantaa, samoin yhdistetyssä", Kojonkoski luettelee.

Lajikohtaisen valmistautumisen puolella korostuu myös lajirajat ylittävä yhteistyö. Huippu-urheiluyksikön tärkein tehtävä on koordinoida tätä toimintaa, sillä osaaminen ei löydy vain yksiköstä vaan etenkin urheilijoiden, valmentajien ja tukiryhmien joukosta.

"Lisääntyvää yhteistyötä urheilijoiden ympärillä, lisääntyvää asiantuntemusta, lisääntyvää tiimitekemistä. Yksilön ympärillä oleva osaaminen kehittyy koko ajan, jolloin usko omaan tekemiseen kasvaa."

Kojonkoski toivoo, että suomalainen urheilukansa katsoisi myös talviolympialaisten alla kokonaiskuvaa, jossa etenkin hiihtolajit ovat kevään MM-kisojen perusteella edenneet harppauksin.

"Hei, haloo! Sieltä tuli viisi mitalia. Edellisissä kaksissa MM-kisoissa saatiin yksi mitali. Lahden menestys oli suurin piirtein kaikkien mielestä hyvä, ja tuolla baanalla me haluamme myös jatkaa."