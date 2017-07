Iivari-suomenhevonen esittää Käthyä ja aiheuttaa vastanäyttelijälleen allergiaoireita

Näyttelijä Panu Valo on viime aikoina tehnyt useita monologeja, mutta Kaustisella esitetty Mannerheimin hevonen on erilainen. Vaikka Valon jutusteluihin ei kukaan vastaakaan, on lavalla myös toinen näyttelijä, suomenhevonen Iivari. Sen tehtävänä on esittää Mannerheimin suosikkitammaa Käthyä.

Valon työhön nelijalkainen vastanäyttelijä tuo jännitystä. Etenkin kun hänellä on kokemusta hevosista vain muutaman ratsastustunnin verran.

”En ole tiennyt, että hevoset nuolevat. Sen olen tosin tiedostanut, että olen kovasti allerginen hevosille. Heinixin voimalla mennään”, Panu Valo naurahtaa.

Kerrotaan, että kun Käthystä oli annettu tappokäsky, lukittautui eräs rehumestari tamman kanssa kahdeksi tunniksi talliin. Sureva mies ei voinut pitää eläintä turvassa kuin tovin, ennen pitkää oli Käthyn aika lähteä.

Täysin vapaana suomenhevonen ei suinkaan lavalla kopistele. Iivari-hevosta varten on rakennettu pilttuu, josta eläin kurkistelee monologiaan esittävää Valoa sekä yleisöä.

Näyttelyihin tottunut hevonen on tyyni, se syö Valon tarjoamia herkkuja ja toisinaan potkaisee seinää – välillä jopa juonen kannalta dramaattisessa kohdassa. Kulisseissa piilotteleva hoitaja ei käskytä Iivaria, hän vain varmistaa, että eläimellä on kaikki hyvin.

”Iivari on hyvin rauhallinen, jossain vaiheessa se nukahtikin kesken esityksen”, Valo kertoo.

Ennen varsinaista ensi-iltaa hevosen kanssa on harjoiteltu muutamaan otteeseen näyttämöllä. Valo kävi myös tervehtimässä vastanäyttelijäänsä tämän kotona Kaustisen raviopistolla.

”Kävimme soittamassa sille mandoliinia, jotta se tottuu näytelmän musiikkiin.”

Ensiesityksen päättyessä tunnelma makasiinissa on hikinen mutta vapautunut. Koko tiimi kukitetaan, tällä kertaa sellereillä. Tähtinäyttelijä Iivari haistaa omaa palkintoaan, heilauttaa päätä niin että harja hulmuaa ja jättää syömisen myöhempään hetkeen. Täytyyhän yleisön silityksille antaa aikaa ennen ruokataukoa.

