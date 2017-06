Ikivihreiden laulujen tarinat verkon kesäsarjana: "Viihdyttävät ja liikuttavat vuodesta toiseen"

Ikivihreitä-sarjassa esitellään suomalaisen viihdemusiikin klassikoita. Sarja on pyörinyt MT:n Viikonvaihde-sivuilla jo vuodesta 2012 ja tänä kesänä laulujen tarinat tulevat luettaviksi verkkoon lauantai- ja pikkulauantai- eli keskiviikko-iltaisin.

"Olen valinnut sarjaan tyylilajeja vaihdellen iskelmää, suomirokkia ja klassisempia kappaleita", sarjan kirjoittaja Riku-Matti Akkanen kertoo.

"Kappaleita yhdistää ikivihreys: ne viihdyttävät ja liikuttavat vuodesta toiseen. Kappaleen potentiaalin näkee vasta jonkin ajan kuluttua: vaikka kesäbiisiä soitettaisiin paljon, se ei silti välttämättä nouse kestosuosikiksi."

Kappaleet on valittu yhteistyössä Viikonvaihde-sivujen tuottajien kanssa. Akkasella on viihdemusiikista hyvät pohjatiedot kulttuurihistorian opintojensa kautta. Hän erikoistui tutkinnossaan populaarikulttuuriin ja kirjoitti pro gradu työnsä englantilaisesta Queen-yhtyeestä.

"Sarjassa pääsee tutkimaan musiikin lisäksi viihdekulttuurin ilmiöitä. Siihen nousevat biisit voivat muistua mieleen radiosta, keskusteluista ja ihan vain kadulla kulkiessa."

Vaikka kotimainen musiikki on Akkaselle hyvin tuttua, hän kuuntelee vapaa-ajallaan lähinnä 70-luvun brittiläistä rock-musiikkia.

"Se voi olla hyväkin, sillä niin biisien valintaan saa etäisyyttä ja objektiivisuutta."

Sarjassa esitellään lähinnä suomenkielisiä kappaleita. Sen edetessä paljastuu, että monet suomalaiseen sielunmaisemaan sopivat laulut ovatkin käännöksiä jostakin muusta kielestä.

"Kaikki tuntevat varmasti Jukka Virtasen suomeksi sanoittaman 'Maalaismaisema'-kappaleen, jonka alkuperäisversio on Elton Johnin 'Country Comfort'", Akkanen kuvailee.

"'Hyvää huomenta Suomi'- on Juha Vainion suomalainen sanoitus Steve Goodmanin City of New Orleans-kappaleeseen ja Kari Tapion tulkitsema 'Olen suomalainen' alkuperäisnimeltään 'L'Italiano', jonka esitti Salvatore "Toto" Cutugno."

Akkasen mielestä onkin harmi, että käännöskappaleiden kulttuuri on kuollut.

"Joskus käännöksissä on kökköjäkin versioita, joita on omalla tavallaan hauska tuoda esiin sarjassa. Nykyään tarjolla olisi varmasti erittäin ammattitaitoisia kääntäjiä, jotka voisivat tutustuttaa suomalaisia ulkomaisiin helmiin."

Ikivihreät-sarja jatkuu Viikonvaihde-liitteessä joka toinen viikko. Sarjan vanhempia kirjoituksia julkaistaan kesällä verkossa keskiviikkoisin ja lauantaisin 18.00. Juttuihin liitetään mahdollisuuden mukaan linkki, josta kappaleen pääsee myös kuuntelemaan.

Riku-Matti Akkanen

syntyi Helsingissä vuonna 1976

opiskeli Turun yliopistossa kulttuurihistoriaa

Osuustoiminta-lehden toimituspäällikkö, kirjoittaa MT:hen avustajana musiikki- ja kulttuurialan artikkeleita