Introvertti karistaa stressin pulahtamalla kaivoon

Salolaisesta Jaakko Halkilahdesta, 50, tuli isä nelikymppisenä. Mies ei osaa kuvailla tunteita, joita esikoisen syntymä hänessä sai aikaan. Se oli suuri murros. Koko perheelle.

Kun perheeseen syntyi toinen tytär ja synnytys oli vaikea, miehestä otettiin mittaa. Kotona odotti reilun vuoden ikäinen esikoinen, uusioperheen teini-ikäiset pojat, vaimo oli huonossa kunnossa ja uusi vauva vaati ympärivuorokautista hoivaa.

Jaakko otti tilanteen haltuunsa. Hoivasi vaimon, pyöritti perheen arjen ja otti hoitaakseen vauvan. Sen suurempaa numeroa asiasta tekemättä.

Siinä tämä mies on hyvä. Ottamaan vastuun ja hoitamaan homman loppuun.

"Tunteista en osaa puhua", rientää mies toteamaan.

Halkilahti vaikuttaa aluksi ujolta ja varovaiselta. Mies selittää olevansa tyypillinen varsinaissuomalainen luonne.

"En haluaisi kertoa itsestäni. Tuntuu oudolta puhua minusta. Ei sellaista tehdä."

Halkilahti kertoo mieluiten puhuvansa asioista. Erilaisissa luottamustehtävissä hän kokee olevansa asioiden äärellä. Tekemässä ja osallistumassa.

"Voi sanoa, että nykyään päätyöni on tämä luottamushenkilönä oleminen."

Jaakko Halkilahti on MTK:n johtokunnan jäsen, Viestilehtien hallintoneuvoston jäsen, Maanomistajain Arviointikeskuksen hallituksen puheenjohtaja, Apetit Oyj:n hallintoneuvoston jäsen, LähiTapiola Etelän hallituksen puheenjohtaja, MTK Salon Seudun johtokunnan jäsen, Suur-Seudun Osuuskaupan hallituksen varapuheenjohtaja, SSO Rauta-Maatalous Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja, Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja, Salon kaupunginvaltuutettu ja Uskelan maamiesseuran puheenjohtaja.

"Sitten on lisäksi muita vähemmän työllistäviä tehtäviä."

Jos miehen CV:tä lukee ääneen, alkaa hengästyttää.

"Ai miten niitä luottamushommia on kertynyt niin paljon? Kaikki tietävät, että minun on vaikea sanoa ei. Se pätee myös lasten kasvatuksessa."

Luottamustehtävät eivät sinällään ole miehelle itseisarvo. Halkilahti puhuu verkostojen merkityksestä.

"Verkostojen merkitys on suuri. Mitä paremmat verkostot, sen helpompi on saada asioita eteenpäin. Luottamustehtävät pakottavat katselemaan asioita laajasti. Opiskelemaan itselle uusia asioista. Mikään ei ole yksinkertaisen mustavalkoista."

Faktat ovat Jaakko Halkilahdelle tärkeitä. Miehen luonteeseen kuuluu tarve perustella teot ja päätökset aina tiedolla. Hän kuuntelee ja arvioi. Lähtee selkein argumentein mukaan keskusteluun.

"Olen jääräpää. Tuon mielipiteeni julki vahvasti, vaikka tuntisin olevani tilanteessa alakynnessä. Uskon vahvasti demokratiaan. Kun kaikkia osapuolia on kuultu, tehdään päätös ja eletään sen mukaan. Mutta niin kauan kuin on mahdollista asioihin vaikuttaa, niin kauan minusta lähtee ääntä."

Jääräpäisyys ei kuitenkaan tarkoita sitä, että mielipidettä ei voisi muuttaa. Hän on myös ystävällinen ja helposti lähestyttävä. Uutta tietoa saatuaan mies on valmis tarkistamaan kantaansa.

"Usein minua tulkitaan väärin sellaisissa tilanteissa, kun haluan herättää keskustelua. Saatan sanoa jonkin asian, joka tulkitaan minun mielipiteekseni. Mutta tarkoitukseni onkin nostaa esiin näkökulma, jonka pohjalta keskustelu saa uutta virtaa. Minusta on tärkeä katsella asioita eri kulmilta, vaikka oma mielipide olisikin toinen."

Riiteleminen on Halkilahdelle vierasta.

"En osaa riidellä. Asiat riitelevät, eivät ihmiset. Se on minun näkemykseni. Henkilökohtaisella tasolla olen ennemmin hiljaa, mikä sitten voi olla läheisille ärsyttävää."

Ikävien kysymysten tekeminen kuuluu olennaisena osana vaikuttamiseen. Halkilahti muistuttaa, että pienen Suomen pitää näkyä ja kuulua eurooppalaisissa pöydissä. Halkilahti on ollut mukana neuvottelemassa MTK:n edustajana muun muassa sokerijuurikkaan toimialaneuvotteluissa.

"Meidän pitää olla vahvasti mukana nyt, kun suurta kuvaa rakennetaan. On paljon vaikeampi korjata virheitä, kun linjat on lyöty vahvasti lukkoon.

Halkilahti innostuu puhumaan tulevaisuudesta. Visioimaan skenaarioita vaihtoehtoisista kehityskuluista.

"Tykkään strategiatyöstä. Se on aliarvostettua ja aikaa vievää, mutta moni tulevaisuuden ongelma voitaisiin välttää pohtimalla asioita ajoissa."

Rakennemuutokset niin maataloudessa kuin Salon kaupungissa ovat Halkilahden mielestä mahdollisuuksia, jotka pitää kääntää parhain päin.

"Emme me voi jäädä kurjuuteen rypemään. Kyllä, täältä on hävinnyt yli 5000 työpaikkaa, työttömyys on kova ja asuntoja tyhjillään. Meidän täytyy löytää uusia vahvuuksia. Moni haluaa kuitenkin asua Salossa ja on löytänyt töitä muualta. Tehdään sitten siitä yksi uusi vahvuus. Meillä on työvoimaa ja osaamista."

MTK:n puolella Halkilahti on halunnut pitää esillä jäsentyytyväisyyttä. Jäsenen pitäisi kokea järjestö niin tärkeäksi, että jäsenmaksua ei voi jättää maksamatta.

"Rivijäsenelle pitäisi syntyä tunne, että pääsee vaikuttamaan. Olen puhunut MTK:n mobiiliapplikaatiosta, jonka kautta jäsen voisi esimerkiksi profiloitua ja päästä omien kiinnostustensa äärelle."

"Minusta Visa Merikosken esittämä ajatus plus jäsenyydestä on myös kiinnostava. Perusjäsenmaksulla saisi peruspalvelut ja lisämaksulla jotain lisää. MTK on jäseniään varten, pidetään mielessä se."

Halkilahti haluaa olla itse kaiken aikaa tapahtumien äärellä. Uutisia hän seuraa sähköisesti kännykästä, tabletilta ja pädiltä.

"Olen ihan rehellinen uutisfriikki. Vain Maaseudun Tulevaisuus tulee meille paperisena, mutta senkin luen kyllä sähköisesti. Postilla on niin paljon jakeluongelmia, että sähköistä lehteä on tottunut pitämään jo ensisijaisena lukutapana."

Kokouksia riittää joka arkipäivälle. Kokousmatkoja osuu viikoittain. Jaakko Halkilahdella on niin paljon tekemistä ja menemistä, että herää kysymys miten mies rentoutuu?

"Avannossa. Yksin. Olen täysin introvertti ihminen. Tarvitsen omaa aikaa latautumiseen."

Kotipihaan on rakennettu lampi, johon voi pulahtaa. Pihasta löytyy myös vanha kaivo, josta on kunnostettu varsinainen kylmäpulahduspaikka.

"Kaivoon tulee luonnonlähteestä kylmä vesi. Sinne kun pulahtaa, tuntee olevansa yksin ja rauhassa. Ihan joka päivä en käy, mutta ainakin kerran viikossa on päästävä. Saunan se vaatii kaveriksi."

Jaakko Halkilahti 8.3. 50 vuotta. Vastaanotto 10.3. Haukkalan juhlatilat Salo kello 12–20.