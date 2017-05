Joka neljännellä suomalaisella rasvoittunut maksa – Näillä seitsemällä vinkillä vältät rasvamaksan

Munuais- ja maksaliitto kehottaa paraikaa vietettävällä maksaviikolla suomalaisia maksaterveyttä edistäviin elämäntapamuutoksiin.

Monien haitallisten elämäntapojen aiheuttama rasvamaksa on liiton mukaan Suomen yleisin maksasairaus. Joka neljännellä täysi-ikäisellä suomalaisella on rasvoittunut maksa.

Jos rasvamaksaa ei hoideta, se voi johtaa pienellä osalla maksakirroosiin ja maksasolusyöpään.

Merkittävimpiä rasvamaksalle altistavia tekijöitä ovat ylipaino ja perimä. Vaikka alkoholia yleisesti pidetään maksaterveyden pahimpana uhkana, todellisuudessa ylipaino on tällä hetkellä suurempi uhka kuin alkoholi, Munuais- ja maksaliitto korostaa.

Valtaosa sairastuneista, 90 prosenttia, on ylipainoisia.

Siksi paras keino rasvamaksan ehkäisyyn on normaalipainon säilyttäminen. Hoitoon puolestana paras konsti on laihduttaminen.

Rasvamaksa on maksasolusyövän tärkein syy. Viimeisen 50 vuoden aikana maksasyöpään sairastuneiden miesten määrä on viisinkertaistunut ja naisten kaksinkertaistunut.

Tyypin 2 diabeetikoilla riski saada rasvamaksa on nelinkertainen muihin verrattuna. Syöpäriski on sitä suurempi, mitä useampia metabolisen oireyhtymän osatekijöistä henkilöllä on.

Vaikka rasvamaksa ei aetenisikään maksakirroosiksi tai -syöväksi, se voi aiheuttaa esimerkiksi maksatulehduksen ja sidekudoksen kertymisen maksaan. Rasvamaksa ennakoi myös sydän- ja verisuonitautitapahtumia painosta riippumatta.

Helsingin yliopisto sisätautiopin professorin Hannele Yki-Järvisen mukaan rasvamaksa etenee yleensä hitaasti eikä se yleensä aiheuta oireita ennen kuin maksan toiminta on jo heikentynyt. Siksi se todetaan liian usein vasta myöhäisessä vaiheessa.

Toisaalta jopa kirroosivaiheeseen edennyt rasvamaksa voidaan vielä hoitaa esimerkiksi lihavuusleikkauksella, Yki-Järvinen kertoo.

Munuais-ja maksaliiton seitsemän vinkkiä – näin pidät huolta maksastasi:

- vältä ylipainoa

- liiku säännöllisesti

- vähennä tai lopeta alkoholinkäyttö.

- varo virushepatiittia

- noudata lääkkeiden annosteluohjeita

- vältä varsinkin ulkomailta tuotuja luontaistuotteita ilman tuoteselostetta

- poimi vain sieniä, jotka tunnistat syötäväksi.